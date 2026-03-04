Giornale di Sicilia: “Assalto al Mantova, il Palermo prova a scuotersi”

Il Palermo riparte dal Barbera con un solo obiettivo: reagire subito dopo la pesante sconfitta di Pescara. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sfida contro il Mantova rappresenta per i rosanero un passaggio fondamentale per non perdere ulteriore terreno nella corsa ai vertici della Serie B.

Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il calendario non lascia spazio ai rimpianti: bisogna tornare immediatamente in campo e ritrovare continuità. Il Mantova arriva a Palermo con l’urgenza di fare punti salvezza e questo rende la gara tutt’altro che semplice.





Come sottolinea Massimiliano Radicini nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, il Palermo è chiamato a dimostrare di avere la forza mentale per rialzarsi dopo lo stop dell’Adriatico, ritrovando compattezza e convinzione nel proprio gioco.

La corsa alla promozione resta infatti aperta. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia ricorda che in palio ci sono ancora 33 punti e che la stagione ha già dimostrato più volte quanto gli equilibri possano cambiare rapidamente nel campionato cadetto.

La sconfitta contro il Pescara ha però allargato il divario con le prime della classe. Venezia e Monza hanno costruito un vantaggio importante e lo hanno ulteriormente consolidato, mentre il Frosinone resta davanti al Palermo con tre lunghezze di margine.

Il cammino si fa quindi più complicato, ma non impossibile. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi ha il dovere di restare agganciata alla corsa promozione e continuare a credere nel proprio obiettivo.

Un motivo di fiducia arriva dal rendimento casalingo. Davanti al proprio pubblico il Palermo ha mostrato un volto molto diverso rispetto alle gare esterne e questa sera andrà a caccia del nono successo consecutivo al Barbera.

Il tecnico rosanero potrebbe anche apportare qualche modifica alla formazione. Il ritorno dal primo minuto di Bani, assente a Pescara per influenza, rappresenta una delle novità principali. Il difensore dovrebbe tornare al centro della retroguardia davanti a Joronen insieme a Peda e Ceccaroni.

Sulle corsie esterne Pierozzi resta favorito su Gyasi a destra, mentre Augello appare confermato sulla fascia opposta. In mezzo al campo non dovrebbero esserci cambiamenti con la coppia formata da Segre e Ranocchia.

Sulla trequarti possibile invece una novità: Le Douaron potrebbe partire dal primo minuto al posto di Johnsen, affiancando Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

Il centravanti finlandese resta il principale riferimento offensivo del Palermo. Con 18 reti guida la classifica dei marcatori e proverà ad aumentare il proprio bottino contro il Mantova e il portiere Bardi, già protagonista nella gara d’andata.

Il match sarà diretto da Feliciani, mentre tra gli ex della sfida figura Mancuso, oggi al Mantova ma con un passato importante in rosanero.

Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sfida del Barbera rappresenta un crocevia importante della stagione: il sostegno del pubblico potrebbe rivelarsi ancora una volta decisivo per aiutare il Palermo a ritrovare la strada giusta e rilanciare le proprie ambizioni.