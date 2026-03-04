Palermo-Mantova, lo striscione della Nord inferiore: “11 battaglie da qui a fine stagione, niente scuse”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 203008

Clima caldo al Renzo Barbera prima del calcio d’inizio di Palermo-Mantova. Nella Curva Nord inferiore è apparso uno striscione chiaro e diretto rivolto alla squadra rosanero.

Il messaggio esposto dai tifosi recita:
«11 battaglie da qui a fine stagione, niente scuse, pretendiamo la promozione!».


Un messaggio che arriva a undici giornate dalla fine del campionato di Serie B e che sottolinea le aspettative del pubblico rosanero nella fase decisiva della stagione.

La Curva Nord ha voluto così spronare la squadra di Inzaghi dopo la sconfitta arrivata nell’ultimo turno contro il Pescara, chiedendo massimo impegno nelle partite che restano da giocare.

Il riferimento alle undici battaglie indica chiaramente il numero di gare ancora da disputare da qui al termine della stagione regolare. Per i tifosi rosanero ogni partita rappresenta un passaggio fondamentale nella corsa alla promozione.

L’atmosfera al Barbera è già molto intensa a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Mantova, con il pubblico pronto a spingere la squadra verso un risultato importante.

