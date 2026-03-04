Il Palermo rialza la testa: Mantova ko 2-1, rosanero al quarto posto

Il Palermo torna subito al successo dopo la battuta d’arresto di Pescara e supera il Mantova 2-1 al Renzo Barbera al termine di una gara intensa e ricca di episodi. I rosanero indirizzano il match nel primo tempo con le reti di Ranocchia e Pohjanpalo, poi nella ripresa devono stringere i denti dopo il rigore trasformato da Marras e l’espulsione di Blin.

Tre punti pesantissimi per la squadra di Inzaghi, che grazie a questo successo si rilancia nelle zone alte della classifica.





Ranocchia sblocca subito il match

La gara si mette immediatamente sui binari giusti per il Palermo. Dopo appena 3 minuti i rosanero passano in vantaggio: Pohjanpalo calcia verso la porta, la difesa respinge e sulla ribattuta arriva Ranocchia, che lascia partire un preciso tiro da fuori area che non lascia scampo a Bardi.

Il Mantova prova a reagire e al 10’ trova anche il gol del pareggio con Caprini, ma l’arbitro Ayroldi annulla tutto per fuorigioco.

Il Palermo continua a spingere e al 38’ trova il raddoppio. Palumbo si inserisce in area con una grande progressione e serve Pohjanpalo, che da pochi passi non sbaglia e firma il 2-0.

Pochi minuti prima dell’intervallo arriva un altro episodio chiave: Zuccon rimedia il secondo giallo e lascia il Mantova in dieci uomini.

Ripresa complicata: Marras accorcia

Nel secondo tempo il Palermo continua ad attaccare, ma la gara cambia al 63’ quando l’arbitro viene richiamato al Var per un tocco di mano di Blin in area.

Ayroldi concede il rigore al Mantova ed espelle il centrocampista rosanero. Dal dischetto Marras non sbaglia e al 68’ riapre la partita.

Nel finale gli ospiti aumentano la pressione e provano a spingere alla ricerca del pareggio, mentre il Palermo arretra e difende il vantaggio.

Palermo resiste fino al 95’

Gli ultimi minuti sono di grande sofferenza per i rosanero, con il Mantova che prova l’assalto finale. Nei cinque minuti di recupero la difesa del Palermo riesce però a respingere gli ultimi tentativi degli ospiti.

Al 95’ arriva il triplice fischio: Palermo batte Mantova 2-1 e torna alla vittoria davanti ai tifosi del Barbera.

Il tabellino

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda (84’ Magnani), Bani, Ceccaroni; Pierozzi (84’ Gyasi), Segre, Ranocchia (46’ Blin), Augello; Le Douaron (76’ Johnsen), Palumbo (69’ Gomes); Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Mantova (3-4-2-1)

Bardi; Dembele (53’ Maggioni), Castellini (78’ Buso), Cella; Radaelli, Trimboli, Caprini (78’ Mancuso), Bragantini (46’ Paoletti); Zuccon, Benaissa; Mensah (53’ Marras).

Allenatore: Modesto.

Arbitro: Ayroldi (Molfetta)

Marcatori: Ranocchia 3’, Pohjanpalo 38’, Marras 68’ rig.

Espulsi: Zuccon, Blin.