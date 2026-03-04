Palermo-Mantova, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Modesto
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Palermo-Mantova, gara valida per la 28ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026. Il match è in programma questa sera alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera.
Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Pohjanpalo riferimento offensivo supportato da Le Douaron e Palumbo sulla trequarti. Il Mantova di Modesto risponde con lo stesso modulo puntando su Mensah come capitano e terminale offensivo.
Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
A disposizione:
Gomis, Gomes, Johnsen, Gyasi, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani.
Allenatore: Inzaghi.
Mantova (3-4-2-1)
Bardi; Dembele, Castellini, Cella; Radaelli, Trimboli, Caprini, Bragantini; Zuccon, Benaissa; Mensah.
A disposizione:
Vukovic, Chrysopoulos, Mancuso, Wieser, Meroni, Goncalves, Ligue, Marras, Paoletti, Buso, Kouda, Maggioni.
Allenatore: Modesto.
Terna arbitrale
Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta)
Assistenti: Domenico Fontemurato (Roma 2) – Glauco Zanellati (Seregno)
Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina)
VAR: Luigi Nasca (Bari)
AVAR: Stefano Del Giovane (Albano Laziale)