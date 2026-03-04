Palermo, visita speciale al Barbera

Visita speciale oggi allo stadio Renzo Barbera. L’ex centrocampista rosanero Antonio Nocerino è tornato a Palermo facendo tappa nello stadio di viale del Fante, dove ha visitato anche il museo del club.

Il centrocampista napoletano, che da anni vive negli Stati Uniti, ha voluto salutare da vicino alcune delle figure storiche del club rosanero. Tra queste anche Pasquale, storico magazziniere del Palermo, con cui Nocerino ha scambiato un momento di affetto e ricordi legati agli anni trascorsi in Sicilia.





La visita è stata raccontata anche dai canali social ufficiali del club con un post accompagnato dalla frase: «Quando ti vengono a trovare i parenti dall’America», a testimonianza del legame rimasto tra il Palermo e uno dei protagonisti di quegli anni.

Nocerino è stato infatti uno dei centrocampisti simbolo del Palermo durante la gestione Zamparini, protagonista nelle stagioni in cui i rosanero erano stabilmente tra le squadre più competitive della Serie A. Con la maglia del Palermo ha lasciato un ricordo importante tra i tifosi grazie alle sue prestazioni, alla corsa inesauribile e al contributo in zona gol.

Il ritorno al Barbera rappresenta dunque un momento carico di nostalgia per uno dei volti più apprezzati di quel Palermo che ha scritto pagine significative della storia recente del club.