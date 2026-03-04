Athletic Palermo, Ferraro: «A Enna sarà una partita maschia, ce la giocheremo a viso aperto»

In vista della trasferta dell’Athletic Palermo in casa dell’Enna, ha presentato il match ai microfoni ufficiali del club l’allenatore dei nerorosa, Emanuele Ferraro.

«Siamo reduci da una partita molto intensa con il Sambiase in cui abbiamo speso tanto – ha dichiarato il tecnico – A Enna sarà una partita maschia, che dovremo interpretare al meglio e in cui dovremo mettere dentro tutte le nostre qualità»





Ferraro non ha dubbi su come la sua squadra affronterà l’incontro: «Ce la giocheremo a viso aperto come sempre, senza pensare ad altro. Ogni partita per noi è importante se vogliamo cullare il sogno che abbiamo dentro»

Infine, il tecnico concede un elogio alla squadra: «Stiamo guadagnando tutto sul campo, dobbiamo mantenere la nostra personalità, cattiveria e modo di fare. Va fatto un grande applauso a questi ragazzi a prescindere da tutto perché stanno facendo grandi cose a livello umano, stanno dando tutto per questi colori e questa maglia»