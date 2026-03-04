Athletic Palermo, Ferraro: «A Enna sarà una partita maschia, ce la giocheremo a viso aperto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 155749

In vista della trasferta dell’Athletic Palermo in casa dell’Enna, ha presentato il match ai microfoni ufficiali del club l’allenatore dei nerorosa, Emanuele Ferraro.

«Siamo reduci da una partita molto intensa con il Sambiase in cui abbiamo speso tanto – ha dichiarato il tecnico – A Enna sarà una partita maschia, che dovremo interpretare al meglio e in cui dovremo mettere dentro tutte le nostre qualità»


Ferraro non ha dubbi su come la sua squadra affronterà l’incontro: «Ce la giocheremo a viso aperto come sempre, senza pensare ad altro. Ogni partita per noi è importante se vogliamo cullare il sogno che abbiamo dentro»

Infine, il tecnico concede un elogio alla squadra: «Stiamo guadagnando tutto sul campo, dobbiamo mantenere la nostra personalità, cattiveria e modo di fare. Va fatto un grande applauso a questi ragazzi a prescindere da tutto perché stanno facendo grandi cose a livello umano, stanno dando tutto per questi colori e questa maglia»

 

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-03-02 at 14.20.36

Athletic Club Palermo, Viareggio Cup: esordio allo stadio dei Pini

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
WhatsApp Image 2026-03-01 at 17.14.30

Athletic Club Palermo, colpo da grande: 2-1 al Sambiase e vetta nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
WhatsApp Image 2026-02-28 at 11.29.09

Athletic Club Palermo, esame Sambiase: Ferraro carica i suoi per la sfida di Lamezia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
WhatsApp Image 2026-02-22 at 17.28.44

Serie D Athletic Palermo, un pari che brucia: dominio e palo, ma col Gela finisce 1-1 Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
WhatsApp Image 2026-02-21 at 12.51.54

Athletic Club Palermo, al Velodromo arriva il Gela: «Inizia un mini campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
2f297853-83a6-4d81-a682-79aba78dc9b8

Perinetti presenta il suo libro a Parma: l’Athletic Club Palermo al fianco della lotta ai disturbi alimentari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
perinetti

Athletic, stop forzato a Enna: Perinetti rilancia «Noi determinati»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
635362336_1738159473967279_4017424439609045255_n

Serie D Girone I, duello infinito in vetta: Savoia aggancia l’Igea. Nissa a -1 Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 154013

Enna-Athletic Club Palermo non si gioca: rinvio ufficiale per campo impraticabile

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
FERRARO

Athletic Club Palermo, trasferta insidiosa a Enna: Ferraro chiede concentrazione

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-13 161620

Viareggio Cup, l’Athletic Club Palermo riporta la Sicilia al torneo dopo dieci anni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo pescara 5-0 (34) ferrara cardinale parisi

Parisi: «Mi vergogno ancora per il calcioscommesse. Dissi no al Palermo di Zamparini per il Messina»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo sampdoria serie b 1-0 (62) le douaron bereszynski

Diretta Palermo-Mantova: risultato live e aggiornamenti minuto per minuto

Katia Virzì Marzo 4, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Palermo-Mantova, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 163729

Palermo, visita speciale al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 155749

Athletic Palermo, Ferraro: «A Enna sarà una partita maschia, ce la giocheremo a viso aperto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (146) pohjanpalo le douaron

Pohjanpalo il giocatore più decisivo in Italia del 2025

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026