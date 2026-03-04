Pohjanpalo il giocatore più decisivo in Italia del 2025

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (146) pohjanpalo le douaron

L’Osservatorio calcistico del CIES, nel Report settimanale n°536, ha pubblicato la classifica dei giocatori più decisivi dell’anno solare 2025, tenendo in considerazione ben 67 campionati del mondo, senza ponderare il livello della competizione. L’analisi è stata fatta sulla base di parametri statistici avanzati: creazione di occasioni, impatto offensivo e capacità di finalizzazione.

In cima alla lista mondiale troviamo Lionel Messi, con 37 gol e 22 assist e un punteggio complessivo di 66,3. Seguono Mbappe (65,4), il centravanti del Bayern Monaco Harry Kane (64,5) e il francese Michael Olise (54,9).


Nella lista è presente anche l’attaccante del Palermo, Joel Pohjanpalo, primo e unico rappresentate del calcio italiano. Il centravanti finlandese, con i suoi 24 gol e 7 assist, si posiziona al 18esimo posto in classifica, con il punteggio complessivo di 26,6.

Un dato che certifica l’importanza di Pohjanpalo per i rosanero e l’incisività del finlandese nel campionato di Serie B. Come lui nessuno in Italia, sopravanzando anche nella relativa classifica il centravanti del Manchester City, Erling Braut Haaland.

