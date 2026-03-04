Entella-Modena 2-1, Sottil: «Una sconfitta immeritata»

In seguito alla sconfitta per 2-1 contro la Virtus Entella, match valevole per la 28a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha analizzato l’incontro l’allenatore del Modena, Andrea Sottil.

«E’ una sconfitta simile ad altre che abbiamo già fatto – ha dichiarato il tecnico – con cinque occasioni clamorose, 18 tiri, più di due gol attesi e altri due legni»





Sottil ha poi aggiunto: «C’è l’amaro di non aver portato niente a casa, è una sconfitta veramente esagerata. La reazione d0po la partita con il Padova c’era stata, si riparte dalla prestazione di oggi»

Infine, testa al prossimo match: «Restiamo lucidi, sabato ci attende uno scontro diretto con il Cesena che dobbiamo assolutamente centrare»