Entella-Modena 2-1, Sottil: «Una sconfitta immeritata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
sottil sito (1)

In seguito alla sconfitta per 2-1 contro la Virtus Entella, match valevole per la 28a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha analizzato l’incontro l’allenatore del Modena, Andrea Sottil.

«E’ una sconfitta simile ad altre che abbiamo già fatto – ha dichiarato il tecnico – con cinque occasioni clamorose, 18 tiri, più di due gol attesi e altri due legni»


Sottil ha poi aggiunto: «C’è l’amaro di non aver portato niente a casa, è una sconfitta veramente esagerata. La reazione d0po la partita con il Padova c’era stata, si riparte dalla prestazione di oggi»

Infine, testa al prossimo match: «Restiamo lucidi, sabato ci attende uno scontro diretto con il Cesena che dobbiamo assolutamente centrare»

 

 

Altre notizie

Palermo Sudtirol 3-0 (146) pohjanpalo le douaron

Pohjanpalo il giocatore più decisivo in Italia del 2025

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
IMG-20251216-WA0004

Palermo-Mantova: i convocati di Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Entella, Chiappella dopo la vittoria sul Modena: «In Serie B servono cuore e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa dopo il successo sull’Avellino: «Potevamo tirare di più in porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Cesena-Monza 1-3, Bianco: «Con queste prestazioni siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo brescia (39) maran

Maran: «Il Palermo è candidato alla Serie A, ma contro il Mantova non ci sono partite scontate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
CASTORI

Südtirol, Castori: «Lasciamo stare quello che è successo contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Freme SuperPippo. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
40e051e38f

Serie B, oggi continua la 28ª giornata: il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
5425121947

L’Entella beffa il Modena nel finale, decide Karic. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
3711bb94ef

Il Monza va. E il Cesena è in crisi Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
522d00f5fe

Il Venezia travolge l’Avellino. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo sampdoria serie b 1-0 (62) le douaron bereszynski

Diretta Palermo-Mantova: risultato live e aggiornamenti minuto per minuto

Katia Virzì Marzo 4, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Palermo-Mantova, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 163729

Palermo, visita speciale al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 155749

Athletic Palermo, Ferraro: «A Enna sarà una partita maschia, ce la giocheremo a viso aperto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (146) pohjanpalo le douaron

Pohjanpalo il giocatore più decisivo in Italia del 2025

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026