Palermo-Mantova: i convocati di Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
IMG-20251216-WA0004

In vista del match di oggi sta Palermo e Mantova, valida per la 28a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, l’allenatore dei biancorossi, Francesco Modesto, ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati a disposizione per l’incontro.

Ecco l’elenco dei convocati:


PORTIERI: Andrenacci, Bardi, Vukovic

DIFENSORI: Dembelé, Chrysopoulos, Meroni, Tiago, Radaelli, Ligue, Castellini, Cella, Benaissa, Maggioni

CENTROCAMPISTI: Wieser, Trimboli, Paoletti, Kouda, Zuccon

ATTACCANTI: Mensah, Mancuso, Marras, Caprini, Bragantini, Buso

