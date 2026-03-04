Entella, Chiappella dopo la vittoria sul Modena: «In Serie B servono cuore e carattere»

In seguito alla vittoria per 2-1 maturata nel match contro il Modena, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post partita il tecnico della Virtus Entella, Andrea Chiappella, sottolineando la grande prova della sua squadra.

«C’è voluto grande cuore e carattere, organizzazione e recupero di giocatori fondamentali – ha dichiarato il tecnico -. La Serie B è questa: affrontiamo squadre con grandi potenzialità, questo Modena ha fatto vedere grandi cose come ha fatto per tutto il campionato mettendoci in difficoltà»





Chiappella ha poi analizzato l’incontro: «Ho visto un Entella che ha provato rimanendo in partita sempre. Il premio finale è per la prestazione della squadra. E’ stata una girandola di emozioni ma il nostro compito è di rimanere lucidi ed equilibrati e cercare di trovare le giuste contromisure per sopperire agli ultimi minuti di gara»

Infine, il tecnico non ha dubbi: «Senza uno spirito che abbiamo dimostrato avere non vinci partite del genere, questo è un aspetto su cui lavorare e coltivare la convinzione e unità d’intenti palesata in questa partita di grande sofferenza»