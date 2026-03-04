Serie B, risultati live e classifica aggiornata: Palermo terzo

palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

La serata di Serie B continua a ridisegnare la classifica del campionato, con alcune gare già concluse e altre ancora in corso. Il match più ricco di emozioni arriva da Carrarese-Catanzaro, terminato 3-3 al termine di una partita spettacolare e piena di colpi di scena. Nel finale il Catanzaro ha anche fallito un calcio di rigore, episodio che avrebbe potuto cambiare l’esito della gara.

Intanto al Renzo Barbera il Palermo è avanti 2-0 sul Mantova all’intervallo, grazie alle reti di Ranocchia e Pohjanpalo. I lombardi sono rimasti anche in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Zuccon, episodio che ha complicato ulteriormente la gara per la formazione di Modesto.


Negli altri campi della serata:

  • Bari-Empoli 1-1 all’intervallo, con gli ospiti rimasti in dieci uomini.

  • Frosinone-Pescara 0-2 nella ripresa.

  • Juve Stabia-Sampdoria 0-0 all’intervallo.

Classifica live

Con questi risultati parziali la classifica aggiornata vede ancora Venezia e Monza in testa a quota 60 punti, mentre il Palermo sale momentaneamente a 54 punti, agganciando la terza posizione e restando pienamente in corsa nella lotta per la promozione diretta.

Alle spalle dei rosanero c’è il Frosinone, penalizzato dal risultato negativo contro il Pescara, mentre il Catanzaro, dopo il pareggio sul campo della Carrarese, sale a 46 punti.

Serie B, classifica aggiornata

  1. Venezia – 60

  2. Monza – 60

  3. Palermo – 54

  4. Frosinone – 54

  5. Catanzaro – 46

  6. Modena – 43

  7. Juve Stabia – 40

  8. Cesena – 38

  9. Südtirol – 37

  10. Carrarese – 35

  11. Padova – 34

  12. Empoli – 32

  13. Sampdoria – 30

  14. Avellino – 30

  15. Reggiana – 29

  16. Entella – 28

  17. Mantova – 27

  18. Spezia – 26

  19. Bari – 26

  20. Pescara – 24

Il Palermo, con il momentaneo vantaggio sul Mantova, resta dunque pienamente agganciato alla zona altissima della classifica e continua a inseguire Venezia e Monza, entrambe in vetta a quota 60 punti.

