Palermo-Mantova, Barbera verso il pieno: quasi 26 mila spettatori presenti

Il Renzo Barbera risponde presente anche per la sfida tra Palermo e Mantova. Per il match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie B, sono infatti 25.849 i titoli complessivi emessi, tra biglietti venduti e abbonamenti.

Nel dettaglio sono stati 9.345 i biglietti acquistati, di cui 194 destinati al settore ospiti per i tifosi del Mantova. A questi si aggiungono 16.504 abbonamenti, che portano il totale delle presenze sugli spalti a sfiorare quota 26 mila spettatori.





Ancora una volta il Barbera si conferma uno dei principali punti di forza del Palermo, con il pubblico rosanero pronto a sostenere la squadra di Inzaghi in una gara importante per rilanciare la corsa nelle zone alte della classifica.