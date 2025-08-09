Palermo-Manchester City, designazione tutta palermitana: Abisso dirige l’Anglo-Palermitan Trophy

Sarà una terna tutta “made in Palermo” a dirigere la prestigiosa amichevole di questa sera al “Renzo Barbera” tra Palermo e Manchester City, valida per la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy. Come reso noto, l’arbitro designato è Rosario Abisso, fischietto internazionale originario del capoluogo siciliano.

Al suo fianco, in qualità di secondo assistente, ci sarà Francesco Cortese, anch’egli palermitano, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Fabrizio Ramondino, completando così una squadra arbitrale interamente legata alla città che ospita l’evento.

Il match, che celebra il 125º anniversario dalla fondazione del club rosanero e le sue origini inglesi, si giocherà davanti a un “Barbera” sold out e vedrà in campo i campioni d’Inghilterra guidati da Pep Guardiola contro la formazione di Filippo Inzaghi.