Corriere dello Sport: “Nasti e Abiuso i gol del Pescara. Tutte le trattative del giorno in B e in C”

Come riportano Beniamino Pescatore, Concetto Mannisi e Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, l’Avellino ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Gennaro Tutino (28) dalla Sampdoria e sta cercando un difensore centrale mancino per completare la rosa. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per lo svincolato Federico Barba (31). In uscita anche Giuseppe Panico (28) e il trequartista Michele D’Ausilio (25), ormai vicino al Catania, che però dovrà prima liberare un posto cedendo uno tra Gabriel Lunetta (28) e Kaleb Jimenez (22). Su questa situazione potrebbe inserirsi il Cosenza, interessato a girare in Irpinia il cursore di fascia destra Manuel Ricciardi (25).

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Juve Stabia attende il difensore Filippo Reale (19), ancora alla Roma con Gasperini, e si avvicina all’ingaggio di Dominic Vavassori (19). Il Potenza insiste per avere il terzino Francesco D’Amore (21) dalle vespe. La Reggiana ha ceduto a titolo definitivo Yannis Nahounou (21) al Nancy. Restano da definire le situazioni del difensore Filippo Missori (21) e del portiere Giacomo Satalino (26), entrambi del Sassuolo, mentre piacciono anche il centrocampista Edoardo Iannoni (24) e il giovane Leonardo Mendicino (19).

Il Corriere dello Sport evidenzia poi il doppio movimento del Palermo: ufficiale l’arrivo del portiere Francesco Bardi (33), svincolato dopo l’esperienza alla Reggiana, con contratto biennale, e la cessione di Sebastiano Desplanches (22) al Pescara. I rosanero stringono con il Modena per l’attaccante Fabio Abiuso (23) a titolo definitivo e tengono vivo il pensiero per Gianluca Lapadula dello Spezia, sebbene la distanza tra le parti resti ampia. Il Pescara, dal canto suo, non ha ancora accantonato l’idea di ingaggiare Marco Nasti (21) della Cremonese e nel giro dell’Under 21. Per il centrocampo sondaggio con il Benevento per l’esperto Gennaro Acampora (31).

In Serie B, il Cesena valuta Tommaso Arrigoni (31) del Sudtirol o Michele Castagnetti (35) della Cremonese. In Serie C, il Campobasso ha ufficializzato il difensore Edoardo Lancini (31) con un biennale, la Cavese ha preso il centrocampista Davide Munari (25), il Foggia il portiere Alexandru Borbei (22) dal Lecce, il Crotone l’attaccante Enrico Piovanello (25) in prestito dalla Juve Stabia. Colpi anche in D: il Casarano ha ingaggiato il difensore Daniele Celiento (31) ex Trapani e il centrocampista Karlo Lulic (29) dal Bari; il Picerno ha preso in prestito l’attaccante Milos Bocic (25) dal Catania; il Gubbio ha messo sotto contratto il centrocampista Federico Carraro (33).

Infine, novità in casa Catania: il club è vicino a chiudere per il bomber Salvatore Caturano e per il centrocampista della Ternana Salvatore Aloi. Ieri è stata ufficializzata la risoluzione consensuale con Cristiano Lucarelli, ancora sotto contratto ma senza incarico tecnico.