Corriere dello Sport: “Palermo-Manchester City, le probabili formazioni”
Per la prestigiosa amichevole di questa sera al “Renzo Barbera” contro il Manchester City, il Corriere dello Sport presenta le probabili formazioni delle due squadre. Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 3-5-2, mentre Pep Guardiola opta per il 4-1-4-1.
Palermo (3-5-2)
Allenatore: F. Inzaghi
Titolari: Gomis; Diakitè, Bani, Ceccaroni; Gomes, Segre, Ranocchia, Gyasi, Augello; Brunori, Pohjanpalo.
A disposizione: 22 Bardi, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 15 Nicolosi, 18 Avena, 27 Pierozzi, 29 Peda, 5 Palumbo, 14 Vasic, 28 Blin, 80 Squillacioti, 86 Brutto, 21 Le Douaron, 31 Corona.
Indisponibili: –
Squalificati: –
Diffidati: –
Manchester City (4-1-4-1)
Allenatore: Guardiola
Titolari: Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aït-Nouri, Matheus Nunes; Reijnders; Doku, Bernardo Silva, Gundogan, Savinho; Haaland.
A disposizione: 1 Trafford, 5 Stones, 6 Ake, 45 Khusanov, 82 Lewis, 14 Nico Gonzalez, 29 Cherki, 33 O’Reilly, 52 Bobb, 63 Mukasa, 7 Marmoush.
Indisponibili: –
Squalificati: –
Diffidati: –