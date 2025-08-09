Corriere dello Sport: “Palermo in festa per la sfida al Manchester City: stadio “Barbera” sold-out e diretta in oltre 60 Paesi”

Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la città vive da settimane un clima di attesa febbrile per Palermo-Manchester City, una delle amichevoli più prestigiose nella storia del club rosanero. L’attesa è finita: alle 21 il fischio d’inizio di un evento che ha già catalizzato l’attenzione internazionale, con lo stadio “Renzo Barbera” esaurito da giorni e la diretta televisiva in oltre 60 Paesi.

Secondo quanto riportato da La Rosa sul Corriere dello Sport, sono attesi 35 mila spettatori: un dato che, escludendo le sfide dei playoff contro Sampdoria e Venezia nel 2024, non si vedeva dagli spareggi promozione dalla Serie C alla B del 2022, quando il Palermo non era ancora parte del City Group. Lo stadio sarà una bolgia, con la Curva Nord pronta a realizzare una coreografia imponente che potrebbe richiamare le origini britanniche del club, in occasione del 125º anniversario dalla fondazione.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre che la serata sarà impreziosita dall’esibizione, prima del calcio d’inizio, della cantante e autrice Rose Villain. Nonostante la concomitanza con il concerto di Diodato al Teatro di Verdura, poco distante dal “Barbera”, l’attenzione mediatica e popolare sarà tutta concentrata sul grande evento calcistico.