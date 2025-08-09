Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi: «Sfida impari ma voglio vedere identità e lotta su ogni pallone»”

Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, alla vigilia della prestigiosa amichevole con il Manchester City, Filippo Inzaghi ha preparato i suoi giocatori con due stimoli speciali: prima ha fatto ascoltare alla squadra le parole di Javier Pastore, presente stasera sugli spalti e simbolo dell’inizio della propria carriera a Palermo; poi ha mostrato il video della gara disputata dai campioni inglesi contro la Juventus al Mondiale per Club, vinta 5-2 dai citizens.

«Il messaggio più forte resta il far capire cosa vuol dire indossare questa maglia» ha sottolineato Inzaghi. Il tecnico rosanero, pur abituato a mille battaglie e a finali di livello mondiale, ha confessato un pizzico di emozione per il debutto sulla panchina del Palermo, che coincide con il suo 52º compleanno: «Sfida impari, ma io guarderò all’atteggiamento: dobbiamo far vedere che abbiamo un’identità e lottare su ogni pallone. Siamo onorati che il City sia nella nostra città, sarà una notte di grande prestigio che Palermo si merita in pieno. Apprezzo molto Guardiola non solo per il modo di giocare ma per quello che trasmette: ha ispirato chi fa il mio lavoro. Poi loro sono marziani, infatti avevo timore a far vedere ai ragazzi come giocano… Ma poi ho pensato che si deve anche sognare di poter arrivare a certi livelli, sempre ricordando che ci si arriva col duro lavoro. Ci saranno 35mila persone a vederci, so quello che la gente ci riserverà. È un motivo di orgoglio e non ci deve mettere pressione ma solo dare un vantaggio. Se saremo bravi, sono certo che i tifosi torneranno ad ogni nostra partita in casa».

Vannini, sul Corriere dello Sport, evidenzia anche le parole di Inzaghi sul mercato: «La società ha già fatto grandi sforzi e sono contento del mercato, ma se capiterà un’occasione non ci faremo trovare impreparati. Gli under mancini di difesa? Cerchiamo giocatori che ci aiutino a migliorare, se no quelli che abbiamo sono sufficienti». Intanto Francesco Bardi, tesserato ufficialmente ieri, sarà già in panchina stasera. Assenti Magnani e Di Francesco, quest’ultimo fermato da un problema muscolare, il Palermo cercherà di aumentare il minutaggio in vista del campionato: «Le gambe saranno appesantite, ma dobbiamo dimostrare di avere la testa giusta; poi in Coppa a Cremona cambierò almeno 5 giocatori».

Il Corriere dello Sport sottolinea infine che il volo charter del Manchester City è atterrato a Punta Raisi solo alle 22 di ieri, costringendo Guardiola ad annullare la conferenza stampa prevista al “Barbera” e a rilasciare dichiarazioni solo ai media inglesi: «È sempre una gioia per me venire in Italia e conoscere la realtà di Palermo e della Sicilia; se è un evento per la città, vuol dire che ce lo meritiamo. Lo stadio pieno? Non vedo l’ora di vedere un tifo che so essere speciale, mi auguro che Palermo faccia una grande stagione dato che fa parte del Cfg. Inzaghi? Grande attaccante, sapeva prima dove andava la palla e come allenatore ha già fatto cose buone, gli auguro il meglio». L’accoglienza siciliana si è manifestata già all’arrivo della squadra, con tanti tifosi radunati davanti a Villa Igiea e all’hotel delle Palme, e con una cena in una villa nella zona sud-est della città, alla presenza di squadre e dirigenze unite dalla stessa proprietà.