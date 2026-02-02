Magnani: «Sto bene, l’obiettivo è essere a disposizione contro l’Empoli»

Dal centro sportivo di Torretta, Giangiacomo Magnani, tornato a gennaio al Palermo dopo il prestito alla Reggiana per note vicende familiari, ha fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche e sul Palermo ritrovato: «Sto bene. Questa settimana mi dovrei allenare regolarmente, il mio obiettivo è essere a disposizione contro l’Empoli».

Il difensore rosanero ha ribadito il senso del suo ritorno, al di là del campo: «Sono a conoscenza della solidità difensiva del Palermo, ma non è questo l’aspetto più importante. Sono qui per forte riconoscenza della società e sono a disposizione. Se riuscirò a essere utile in campo o fuori, va bene». E ancora: «Ci sono delle gerarchie e anche se mi avessero detto che non avrei giocato neanche una partita, sarei venuto comunque».

Alla domanda sul Palermo attuale, Magnani ha spiegato di non aver ancora vissuto pienamente il gruppo dall’interno: «Faccio fatica a rispondere perché non ho avuto modo di viverlo da dentro. L’ho guardato in questi mesi». Ma le sensazioni sono chiare: «Ho trovato un Palermo diverso, più solido, con un’identità più definita e più forte».

Un concetto ribadito anche nel corso della conferenza: «Non ho ancora avuto modo di capire fino in fondo che squadra è, ma è decisamente un Palermo più forte, con un’identità precisa».