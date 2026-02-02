Magnani: «Serie B equilibrata, la promozione si deciderà alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
8d9c84ed-b5eb-4ca8-a805-22abd9d5c24e (1)

Dal centro sportivo di Torretta, Giangiacomo Magnani, tornato a gennaio al Palermo dopo il prestito alla Reggiana per note vicende familiari, ha analizzato l’andamento del campionato e la corsa alla Serie A: «È un campionato equilibrato, più dello scorso anno. È difficile capire come andrà a finire. Abbiamo avuto qualche pareggio di troppo, ma in Serie B è un attimo tornare su».

Il difensore rosanero ha indicato le principali concorrenti: «Venezia, Monza e Frosinone sono squadre attrezzate e il campionato si deciderà nelle ultime battute». Una convinzione rafforzata dall’andamento recente: «Le squadre davanti possono avere una battuta d’arresto. In Serie B l’importante è non perdere. Abbiamo visto anche questo weekend il Monza vincere alla fine, idem il Venezia, mentre il Frosinone ha pareggiato all’ultimo secondo».

Magnani ha poi sottolineato come il peso dei punti aumenti con il passare delle giornate: «I punti diventano più pesanti col tempo. Bisogna farli in qualsiasi modo e a qualsiasi costo. Nel girone di ritorno le partite diventano più bloccate e spesso si decidono nel finale». Da qui la convinzione: «Proprio per questo motivo il campionato si deciderà alla fine».

Sull’obiettivo Serie A, il centrale è chiaro: «Tutto ciò che viene fatto dalla società è per rendere la squadra più competitiva. La società crede che io possa dare un apporto per questo obiettivo». E parole importanti anche per l’allenatore: «Inzaghi dà tanto dal punto di vista mentale e della compattezza. Ha fatto un lavoro importante. Il Palermo ha un’identità e una forma definita e, conoscendolo, non si fermerà mai nel cercare di far crescere questa squadra per farla vincere».

