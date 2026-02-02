Magnani si commuove: «Io non sono il protagonista, lo è stata mia moglie»

Dal centro sportivo di Torretta, Giangiacomo Magnani, tornato a gennaio al Palermo dopo il prestito alla Reggiana per note vicende familiari, ha regalato il momento più toccante della conferenza stampa, spostando completamente l’attenzione da sé alla moglie: «Io non sono il protagonista di questa storia. Avrei pagato per esserlo».

Visibilmente commosso, il difensore rosanero ha citato un messaggio ricevuto da Palermo che lo ha profondamente colpito: «Prendo un messaggio che mi ha scritto una persona di Palermo: “Ti auguro la metà della forza che ha avuto quella donna”. È la verità». Poi il ringraziamento più sentito: «Tutto ciò che ho fatto è merito suo e sono qui per ringraziarla. È stata molto più forte di me, se sono qui è soprattutto merito suo».

Magnani ha ribadito più volte il concetto, con parole cariche di emozione: «Si è parlato tanto di me, di tante cose che fanno parte del nostro mondo, ma la cosa più importante è che io non sono il protagonista di questa storia. Avrei pagato per esserlo». E ancora: «Quello che ho fatto fino ad ora l’ho fatto grazie a lei. È stata forte, molto più di me. Per me lei è un esempio».

Infine, uno sguardo al futuro, con la speranza di ritrovare serenità: «Spero che il futuro ci regali qualcosa di più sereno. Spero davvero di avere almeno metà della forza che ha avuto lei in questi mesi».