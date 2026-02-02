Magnani: «Ho rinunciato a parte dell’ingaggio per riconoscenza al Palermo»

Dal centro sportivo di Torretta, Giangiacomo Magnani, tornato a gennaio al Palermo dopo il prestito alla Reggiana per note vicende familiari, ha spiegato con chiarezza il significato umano e professionale del suo rientro in rosanero: «Al di là dei soldi, che non sono stati importanti in questi mesi, tornare qui era l’unico modo in cui potevo essere riconoscente».

Il difensore ha raccontato un gesto concreto nei confronti del club: «Ho rinunciato a una parte del mio ingaggio come segno di riconoscenza al City Group e loro hanno deciso di prolungare la permanenza, ringraziandomi. Mi sembrava il minimo». Una scelta maturata lontano dai riflettori, ma dal peso simbolico forte.

Magnani ha poi sottolineato il valore emotivo del ritorno: «Essere qui oggi ha un significato forte. Sono estremamente contento di tornare a indossare i colori rosanero». Infine, i ringraziamenti a chi gli è stato vicino nei mesi più difficili: «Vorrei ringraziare chi si è preso cura di me, il Palermo, Osti, Gardini, Inzaghi. Si sono tutti resi disponibili».