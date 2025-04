Palermo: Pohjanpalo nominato player of the week dalla Lega Serie B

La Lega Serie B ha nominato Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, come “player of the week” per la 32ª giornata, grazie alla sua tripletta nel match vinto 5-3 contro il Sassuolo. La partita è stata una delle più entusiasmanti della stagione, con l’attaccante finlandese che ha dominato le statistiche, segnando tre gol e contribuendo significativamente alla vittoria della sua squadra.

“Otto gol e una delle partite più divertenti della stagione. Palermo-Sassuolo ha saputo offrire uno spettacolo degno di nota e un biglietto da visita niente male in vista del finale di stagione. I padroni di casa si sono imposti sulla capolista con un pirotecnico 5-3 in cui ha brillato la stella di Joel Pohjanpalo. L’attaccante dei rosanero ha messo a referto ben 3 gol che gli hanno permesso di diventare il player of the week di questa settimana.

Analizzando i dati “powered by Opta”, l’attaccante finlandese è stato l’unico giocatore a segnare più di due reti (tre) e quello che ha tentato più tiri (sette) in questo turno di Serie BKT. Nessun giocatore ha poi calciato più volte nello specchio della porta rispetto a lui nella giornata appena conclusa (tre come Pietro Iemmello, Stefano Moreo e Gianluca Lapadula).

Inoltre, solo Filippo Pittarello (11) ha giocato più palloni in area avversaria di Pohjanpalo in questo turno di campionato (10 come Stefano Moreo). In particolare, la punta rosanero ha tentato sette conclusioni da dentro l’area di rigore, almeno tre più di qualsiasi altro giocatore nella giornata considerata.

Pohjanpalo ha anche preso parte a quattro reti contro il Sassuolo nell’ultimo turno di Serie BKT (tre gol e un assist) diventando il primo giocatore a essere coinvolto in cosi tanti gol in un singolo match di questo campionato cadetto.

L’ultimo calciatore a riuscire a partecipare ad almeno quattro reti prima di Joel Pohjanpalo in un match di Serie BKT era stato proprio lo stesso finlandese contro il Modena, il 1° maggio 2023 (quattro reti con la maglia del Venezia in quel caso).

Infine, Pohjanpalo ha collezionato otto marcature multiple dal suo esordio in Serie BKT (cinque doppiette, due triplette e un poker dal 2022/23), almeno due più di qualsiasi altro giocatore nel periodo nel torneo cadetto (a sei Pietro Iemmello – inclusi playoff/playout)”.