Di Marzio: “Sampdoria, accordo vicino con Iachini: Mancini potrebbe essere Head of Performance”

Secondo le ultime notizie riportate dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Sampdoria è vicina a chiudere un accordo con Beppe Iachini per il ruolo di allenatore. Questo sviluppo arriva dopo una serie di prestazioni deludenti sotto la guida dell’ex tecnico Leonardo Semplici, che ha lasciato la squadra in terzultima posizione, rischiando una retrocessione storica.

Roberto Mancini, inizialmente considerato per la panchina dopo una sorta di battuta tra gli ex della squadra campione d’Italia, è stato contattato dal presidente Manfredi. Tuttavia, dopo alcuni incontri e riflessioni, l’ex CT dell’Italia ha deciso di declinare l’offerta di tornare come allenatore. Nonostante ciò, la Sampdoria non ha perso l’interesse per Mancini e sta considerando di coinvolgerlo nella struttura societaria come Head of Performance.