Di Marzio: “Salernitana, esonerato Breda: Marino sarà il nuovo allenatore”

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha riportato un importante cambiamento alla guida tecnica della Salernitana. Dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, la squadra ha deciso di esonerare l’allenatore Roberto Breda.

Per sostituirlo, la Salernitana ha scelto Pasquale Marino, ex tecnico del Bari, che ha mostrato grande disponibilità sin dall’inizio, distinguendosi rispetto ad altre opzioni come Beppe Iachini. Di Marzio riferisce che, nella notte tra domenica e lunedì, sono stati fatti dei passi in avanti significativi verso la finalizzazione dell’accordo con Marino, che ora è ufficialmente il nuovo allenatore della squadra.

Questo cambio alla guida tecnica mira a dare nuova energia alla Salernitana in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di migliorare i risultati e allontanarsi dalle zone pericolose della classifica di Serie B.