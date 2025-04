Totti ospite in Russia tra le polemiche: “È costato una cifra a sei zeri”

Francesco Totti è recentemente atterrato a Mosca, in Russia, per partecipare come ospite speciale al Premio RB International Award 2025. Nonostante le polemiche in Italia, l’ex capitano della Roma ha deciso di prendere parte all’evento, che si terrà l’8 aprile al Palazzo di Ginnastica Irina Viner. Totti, che ha ricevuto un Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia per la sua partecipazione a questo evento, ha commentato di non essere né un politico né un diplomatico, ma un promotore dei valori sportivi. Il CEO di Bookmaker Rating ha rivelato che l’invito a Totti è costato una cifra a sei zeri, rendendolo l’ambasciatore più costoso nella storia del premio.

