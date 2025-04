TMW: “Cesena, occhi in casa Messina. Nel mirino dei romagnoli c’è Luciani”

La stagione di Serie B è in pieno rush finale con ancora sei giornate da giocare prima di arrivare ai playoff e playout. Il Cesena, nel suo primo anno in questa categoria, ha chiaramente puntato agli spareggi promozione per la Serie A. Parallelamente alle competizioni, il club sta anche pianificando il futuro sul fronte del calciomercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Cesena ha messo gli occhi su Pierluca Luciani, attaccante classe 2002 dell’ACR Messina, che ha finora segnato nove gol in 28 partite. Il suo trasferimento potrebbe essere facilitato da un’eventuale retrocessione del Messina, attualmente ultimo nel Girone C di Serie C.

Continue Reading