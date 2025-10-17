Palermo, contro il Modena c’è Le Douaron dal 1’

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Palermo-Modena, match tra la prima e la seconda della classe. Al Renzo Barbera ci sarà il tutto esaurito, con i tifosi rosanero che rispondono ancora una volta presenti, mostrando calore e vicinanza ai propri ragazzi.

Intanto, mister Filippo Inzaghi studia le giuste mosse anti-Modena che, secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, vedranno capitan Matteo Brunori partire dalla panchina. Così come accaduto nel match del Picco, a prendere il suo posto sarà Le Douaron, che dal 1’ affiancherà Palumbo alle spalle del solito Joel Pohjanpalo.

Continua, dunque, la spietata concorrenza per il numero 9 rosanero, che per la seconda gara consecutiva darà una mano ai suoi partendo dalla panchina.