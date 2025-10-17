Palermo, infortunio per Gyasi: lesione all’arto destro, iniziato il percorso riabilitativo

Ottobre 17, 2025

Brutte notizie per Emanuel Gyasi: l’attaccante rosanero ha riportato una lesione muscolare all’arto inferiore destro, in seguito a un risentimento avvertito durante l’allenamento.

Come comunicato dal club, il calciatore è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno confermato l’entità dell’infortunio. Gyasi ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del Palermo FC.

I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni, ma la sua presenza per le prossime gare resta in forte dubbio.

Un’assenza pesante per Filippo Inzaghi, che perde un’alternativa importante sulle corsie esterne in vista del big match contro il Modena.

