Avellino, Biancolino su Insigne: «Il modulo non è ancora ideale per lui, ma sta lavorando per adattarsi»

Alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, il tecnico dell’Avellino, Raffaele Biancolino, ha incontrato la stampa per presentare la partita in programma domani. Tra i temi principali affrontati in conferenza, anche la condizione di Roberto Insigne, ex attaccante del Palermo, arrivato in Irpinia per dare qualità e fantasia al reparto offensivo.

«Il nuovo modulo non è ancora ottimale per lui, ma lavora bene per adattarsi», ha spiegato Biancolino, sottolineando la volontà del giocatore di ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto biancoverde. «È un professionista serio, si impegna ogni giorno per capire i movimenti e le richieste del sistema di gioco. Siamo fiduciosi che presto potrà esprimersi ai suoi livelli».

Il tecnico ha poi tracciato un bilancio generale sul momento della squadra dopo la pausa: «Le ferie sono finite. Questo periodo ha permesso ai ragazzi di recuperare energie e di rientrare nelle condizioni ideali, anche per chi aveva avuto problemi fisici».

Sull’imminente sfida con la Juve Stabia, Biancolino ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’approccio: «Affronteremo un avversario che parte con grande intensità. Dei loro otto gol stagionali, sei sono arrivati nei primi trenta minuti. Dovremo rispondere con la stessa cattiveria agonistica».

Infine, l’allenatore ha fatto il punto sugli altri giocatori: «Tutino sta recuperando più rapidamente del previsto, anche se la sua presenza resta in dubbio. Rigione è tornato in gruppo e migliora di settimana in settimana, mentre Russo e Cagnano stanno completando il percorso di recupero».

Per l’Avellino di Biancolino, la trasferta di Castellammare rappresenta un banco di prova importante, anche per testare la crescita tattica di un gruppo che, con il lavoro, punta a ritrovare continuità e convinzione — a partire proprio da Insigne, chiamato a diventare il valore aggiunto della stagione biancoverde.