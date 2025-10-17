Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: lavoro su costruzione dal basso e fase offensiva

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2025

È proseguita questa mattina, al centro sportivo di Torretta, la preparazione del Palermo in vista della sfida casalinga di domenica contro il Modena.

La squadra di Filippo Inzaghi ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico attraverso i consueti torelli, per poi concentrarsi su un’esercitazione mirata alla costruzione dal basso, con l’obiettivo di migliorare i meccanismi d’impostazione e le uscite pulite dalla difesa.

Successivamente, spazio al lavoro offensivo, con schemi e movimenti coordinati tra centrocampo e attacco, e chiusura della sessione con un focus sulle palle inattive a favore, elemento spesso decisivo nei big match.

Clima sereno e alta intensità per un gruppo che si prepara a ritrovare il pubblico del Barbera, pronto a sostenere la squadra in una gara che vale il vertice della Serie B.

