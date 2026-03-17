Gazzetta dello Sport: “Palermo-Juve Stabia, le probabili formazioni”
Il Palermo si prepara alla sfida contro la Juve Stabia con alcune scelte ormai definite. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Blin chiamato a sostituire lo squalificato Ranocchia.
Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, davanti a Joronen agirà la difesa composta da Magnani, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello sulle corsie. In mezzo al campo Segre sarà affiancato da Blin, mentre sulla trequarti spazio a Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo.
Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Juve Stabia risponderà con il 3-5-2 (o 3-5-1-1), con Okoro riferimento offensivo supportato da Burnete, mentre Mosti agirà tra le linee insieme a Correia.
Probabili formazioni
PALERMO (3-4-2-1):
Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi
Panchina:
Gomis, Di Bartolo, Veroli, Peda, Bereszynski, Modesto, Gyasi, Gomes, Vasic, Giovane, Le Douaron, Corona
Squalificato: Ranocchia
Diffidati: Bereszynski, Peda
Indisponibili: nessuno
JUVE STABIA (3-5-2):
Confente; Bellich, Giorgini, Varnier; Cacciamani, Leone, Pierobon, Mosti, Carissoni; Burnete, Okoro.
Allenatore: Abate
Panchina:
Signorini, Boer, Kassama, Dalle Mura, Diakitè, Ricciardi, Mannini, Ciammaglichella, Torrasi, Maistro, Dos Santos
Squalificato: Gabrielloni
Diffidati: Giorgini, Diakitè
Indisponibili: Battistella, Morachioli, Candellone, Zeroli
Dettagli match
📍 Stadio: Renzo Barbera
🕖 Ore: 19
👨⚖️ Arbitro: Dionisi (L’Aquila)
📺 TV: DAZN, Prime Video, OneFootball