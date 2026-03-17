Gazzetta dello Sport: “Palermo-Juve Stabia, le probabili formazioni”

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Juve Stabia con alcune scelte ormai definite. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Blin chiamato a sostituire lo squalificato Ranocchia.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, davanti a Joronen agirà la difesa composta da Magnani, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello sulle corsie. In mezzo al campo Segre sarà affiancato da Blin, mentre sulla trequarti spazio a Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo.





Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Juve Stabia risponderà con il 3-5-2 (o 3-5-1-1), con Okoro riferimento offensivo supportato da Burnete, mentre Mosti agirà tra le linee insieme a Correia.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1):

Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Panchina:

Gomis, Di Bartolo, Veroli, Peda, Bereszynski, Modesto, Gyasi, Gomes, Vasic, Giovane, Le Douaron, Corona

Squalificato: Ranocchia

Diffidati: Bereszynski, Peda

Indisponibili: nessuno

JUVE STABIA (3-5-2):

Confente; Bellich, Giorgini, Varnier; Cacciamani, Leone, Pierobon, Mosti, Carissoni; Burnete, Okoro.

Allenatore: Abate

Panchina:

Signorini, Boer, Kassama, Dalle Mura, Diakitè, Ricciardi, Mannini, Ciammaglichella, Torrasi, Maistro, Dos Santos

Squalificato: Gabrielloni

Diffidati: Giorgini, Diakitè

Indisponibili: Battistella, Morachioli, Candellone, Zeroli

Dettagli match

📍 Stadio: Renzo Barbera

🕖 Ore: 19

👨‍⚖️ Arbitro: Dionisi (L’Aquila)

📺 TV: DAZN, Prime Video, OneFootball