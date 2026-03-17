Gazzetta dello Sport: “Serie B, roulette per la A. Venezia e Monza al top, occhio alle trappole. Palermo ci crede”

Il campionato di Serie B 2025/2026 entra nella sua fase più calda. Come racconta Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, il torneo si avvicina al capitolo decisivo, ma prima del rush finale restano ancora snodi cruciali che possono cambiare gli equilibri in vetta e nelle zone calde della classifica.

Nel suo approfondimento, Davide Giovanzana della Gazzetta dello Sport evidenzia come le prossime partite, concentrate in pochi giorni, rappresentino un passaggio chiave prima delle ultime sette giornate post sosta. Tra queste spicca la supersfida di sabato tra Monza e Venezia, attuali regine del campionato, ma prima c’è un turno infrasettimanale tutt’altro che scontato.





Come sottolinea Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, Venezia e Monza scenderanno in campo in contemporanea. I lagunari di Stroppa ospiteranno il Padova nel derby, mentre i brianzoli di Bianco saranno impegnati sul campo di una Reggiana in difficoltà. Il Monza arriva con un rendimento impressionante – sette vittorie nelle ultime nove gare – ma dovrà fare attenzione a una squadra affamata di punti salvezza.

L’analisi di Davide Giovanzana della Gazzetta dello Sport mette in luce proprio questo aspetto: le squadre in crisi possono trasformarsi in avversari pericolosi. Lo ha dimostrato lo Spezia, capace di travolgere il Monza con quattro reti pochi giorni fa. Un segnale chiaro che in questa fase della stagione ogni partita può nascondere insidie.

Al “Penzo”, invece, il Venezia ha un obiettivo chiaro dopo lo 0-0 contro la Sampdoria:

«Vincere per arrivare allo scontro diretto di sabato in posizione di forza», con la possibilità di avere due risultati su tre a disposizione.

Stroppa, però, predica massima attenzione al Padova:

«È una squadra temibile e allenata molto bene, che arriva da un trittico di partite negative nei risultati ma con prestazioni di livello».

E sul Monza aggiunge:

«In testa ho solo il derby, il Monza è troppo lontano nei miei pensieri. Schiererò la squadra migliore e poi gestiremo la gara in corsa».

Ma la corsa alla Serie A non riguarda solo le prime due. Come ribadisce ancora Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo non può permettersi di abbandonare il sogno promozione diretta. I rosanero, nonostante le difficoltà negli scontri diretti, avranno ancora occasioni importanti per rilanciarsi.

Al Barbera, dove la squadra di Inzaghi ha vinto le ultime nove partite, arriva una Juve Stabia in difficoltà ma ancora pienamente in corsa playoff. I siciliani dovranno però risolvere un problema evidente: la gestione dei finali di gara, con il 24% dei gol subiti arrivati dopo l’86’.

Infine, attenzione anche al Frosinone, che resta pienamente coinvolto nella corsa alla promozione. La squadra di Alvini affronterà il Bari, formazione alla ricerca disperata di punti salvezza.

Come conclude Davide Giovanzana sulla Gazzetta dello Sport, prima dell’ultimo capitolo di questa Serie B c’è ancora molto da scrivere. E ogni partita può cambiare il finale di una stagione ancora tutta da decidere.