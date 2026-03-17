Giornale di Sicilia: “Palermo-Juve Stabia, le probabili: Inzaghi punta su Blin, c’è Johnsen con Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (130) johnsen segre ceccaroni

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Juve Stabia con alcune novità di formazione. Come riportato dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi è pronto a confermare l’impianto tattico con il 3-4-2-1, inserendo Blin al posto dello squalificato Ranocchia.

Secondo il Giornale di Sicilia, davanti a Joronen agirà la difesa composta da Magnani, Bani e Ceccaroni, mentre sulle corsie spazio a Pierozzi e Augello. In mezzo al campo Segre sarà affiancato proprio da Blin.


Sulla trequarti, evidenzia il Giornale di Sicilia, Johnsen e Palumbo dovrebbero supportare Pohjanpalo, punto di riferimento offensivo e uomo più atteso.

Dall’altra parte, la Juve Stabia di Abate si schiererà con il 3-5-1-1, con Mosti alle spalle di Okoro. I campani cercano punti preziosi per difendere la zona playoff.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1):
Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi

Panchina:
Gomis, Di Bartolo, Veroli, Bereszynski, Peda, Rui Modesto, Gyasi, Gomes, Giovane, Vasic, Le Douaron, Corona

Squalificato: Ranocchia

JUVE STABIA (3-5-1-1):
Confente; Bellich, Giorgini, Diakitè; Cacciamani, Leone, Pierobon, Correia, Carissoni; Mosti; Okoro.
Allenatore: Abate

Panchina:
Signorini, Boer, Dalle Mura, Kassama, Mannini, Torrasi, Ciammaglichella, Ricciardi, Matheus, Burnete

Squalificato: Gabrielloni

Dettagli match

📍 Stadio: Renzo Barbera
🕖 Ore: 19
👨‍⚖️ Arbitro: Dionisi (L’Aquila)
📺 TV: DAZN, Prime Video

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