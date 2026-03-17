Giornale di Sicilia: “Palermo-Juve Stabia, le probabili: Inzaghi punta su Blin, c’è Johnsen con Pohjanpalo”

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Juve Stabia con alcune novità di formazione. Come riportato dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi è pronto a confermare l’impianto tattico con il 3-4-2-1, inserendo Blin al posto dello squalificato Ranocchia.

Secondo il Giornale di Sicilia, davanti a Joronen agirà la difesa composta da Magnani, Bani e Ceccaroni, mentre sulle corsie spazio a Pierozzi e Augello. In mezzo al campo Segre sarà affiancato proprio da Blin.





Sulla trequarti, evidenzia il Giornale di Sicilia, Johnsen e Palumbo dovrebbero supportare Pohjanpalo, punto di riferimento offensivo e uomo più atteso.

Dall’altra parte, la Juve Stabia di Abate si schiererà con il 3-5-1-1, con Mosti alle spalle di Okoro. I campani cercano punti preziosi per difendere la zona playoff.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1):

Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Panchina:

Gomis, Di Bartolo, Veroli, Bereszynski, Peda, Rui Modesto, Gyasi, Gomes, Giovane, Vasic, Le Douaron, Corona

Squalificato: Ranocchia

JUVE STABIA (3-5-1-1):

Confente; Bellich, Giorgini, Diakitè; Cacciamani, Leone, Pierobon, Correia, Carissoni; Mosti; Okoro.

Allenatore: Abate

Panchina:

Signorini, Boer, Dalle Mura, Kassama, Mannini, Torrasi, Ciammaglichella, Ricciardi, Matheus, Burnete

Squalificato: Gabrielloni

Dettagli match

📍 Stadio: Renzo Barbera

🕖 Ore: 19

👨‍⚖️ Arbitro: Dionisi (L’Aquila)

📺 TV: DAZN, Prime Video