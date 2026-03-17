Giornale di Sicilia: “Palermo, fuori l’orgoglio. Stavolta è vietato sbagliare”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Palermo Spezia 1-0 (8) bani pasquale

Il Palermo riparte dal Barbera con un solo obiettivo: tornare a vincere. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sfida contro la Juve Stabia rappresenta la prima di otto finali per continuare a inseguire il sogno Serie A dopo il passo falso di Monza.

Nel suo approfondimento, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come la sconfitta in Lombardia abbia complicato la rincorsa alla promozione diretta, ma non l’abbia resa impossibile. Resta inoltre concreto l’obiettivo del terzo posto, attualmente occupato dal Frosinone, che garantirebbe un vantaggio importante in ottica playoff.


Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la gara contro la Juve Stabia non sarà affatto semplice. I campani, settimi in classifica, rappresentano una squadra organizzata e insidiosa, nonostante un periodo senza vittorie. Proprio per questo, partite come questa devono diventare “normali” per una squadra che ambisce al salto di categoria.

Il Barbera, però, resta un fattore determinante. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo può contare su un rendimento casalingo da vertice e sulla possibilità di allungare la striscia di successi interni, un aspetto fondamentale anche in ottica playoff.

Dal punto di vista tecnico, Inzaghi dovrà gestire l’assenza dello squalificato Ranocchia e il turnover in una settimana intensa. Le scelte, come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dovrebbero portare all’inserimento di Blin a centrocampo, con Magnani in difesa e Johnsen sulla trequarti insieme a Palumbo, alle spalle di Pohjanpalo.

Fondamentale sarà anche la risposta della squadra dopo il ko contro il Monza. Quella partita ha lasciato segnali contrastanti: da un lato la capacità di creare occasioni, dall’altro alcune disattenzioni decisive nei momenti chiave.

Determinante, ancora una volta, sarà il supporto del pubblico. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i tifosi hanno già dimostrato il loro attaccamento alla squadra accogliendola dopo la sconfitta, un segnale forte che può spingere i rosanero in questo finale di stagione.

Il messaggio è chiaro: non è più tempo di errori. Le ultime otto giornate sono un vero e proprio mini-campionato e il Palermo deve trovare continuità di risultati e prestazioni.

Solo così il sogno potrà restare vivo fino all’ultima giornata.

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