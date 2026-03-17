Repubblica: “Rosa in cerca del riscatto contro la Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Screenshot 2026-03-17 064923

Il Palermo si gioca molto più di una partita contro la Juve Stabia. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, quella del Barbera è una tappa cruciale dopo il pesante ko di Monza, che ha rallentato la corsa verso la promozione diretta.

Nel suo approfondimento, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo evidenzia come il 3-0 subito contro il Monza abbia lasciato strascichi importanti, non tanto per la prestazione quanto per il peso in classifica: sei punti di distanza dalla vetta e una corsa che si fa sempre più complicata.


In conferenza stampa, Inzaghi ha però scelto la linea della serenità: «Sono molto tranquillo e sereno. La partita di Monza va archiviata. Questo è il calcio. Abbiamo fatto 17 tiri, ogni match ha una storia a sé. Dobbiamo migliorare e tornare subito alla vittoria».

Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il tecnico rosanero ha ribadito la fiducia totale nella squadra: «Cosa abbiamo in meno rispetto alle prime? I punti. Questa squadra non ha niente da invidiare a nessuno. Dobbiamo dare seguito alle prestazioni senza rimpianti».

Il Palermo resta infatti quarto a quota 57, mentre Venezia e Monza viaggiano rispettivamente a 64 e 63 punti. Una distanza che rende più complesso l’accesso diretto alla Serie A, ma non lo rende impossibile.

Dall’altra parte, la Juve Stabia rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice. Come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, i campani sono settimi con 41 punti e, nonostante un periodo senza vittorie, restano una squadra organizzata e pericolosa.

Inzaghi non ha dubbi sull’importanza della sfida: «La Juve Stabia è il mio unico pensiero. Dobbiamo vincere, lo impone la classifica. Abbiamo già pagato caro all’andata».

Sul piano tattico, il Palermo ripartirà dal 3-4-2-1 con alcune novità: Blin al posto dello squalificato Ranocchia a centrocampo, Pohjanpalo riferimento offensivo supportato da Johnsen e da uno tra Palumbo e Vasic.

Come ribadisce Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il clima attorno alla squadra resta comunque carico di fiducia, anche grazie al sostegno dei tifosi: «Abbiamo un debito incredibile nei loro confronti».

Il messaggio è chiaro: non è il momento di fermarsi. Il Palermo deve ripartire subito, perché il margine d’errore si è ormai assottigliato.

E Inzaghi continua a crederci: «Il sogno non si raggiunge con le parole ma con i numeri. Li abbiamo fatti per diciannove gare, possiamo farli anche nelle ultime otto».

Altre notizie

norrito

Palermo, il sogno continua: «E se Inzaghi avrà ragione…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Serie B, via alla 31ª giornata: programma completo e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo empoli 3-2 (155) blin johnsen magnani

Palermo-Juve Stabia, le probabili formazioni: Inzaghi sceglie Blin, Johnsen avanti su Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Palermo Entella 3-0 (82) Bani ranocchia Palumbo Inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo senza fine. Riscatto e rilancio da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti: «Gomez per il Palermo ci sarà. Harder? Non lo rischierò»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
595ad1ec-846b-4193-a4a4-2a8c38c31bdf

Inzaghi presenta Palermo-Juve Stabia: «Chi entra è più importante di chi gioca. Modulo? Possiamo cambiarlo a gara in corso»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
40bfb3e8-117b-410e-9c40-8723a8c8a85f

Inzaghi presenta Palermo-Juve Stabia: «Al posto di Ranocchia giocherà Blin. La testa è solo sulla Juve Stabia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
8a6c4835-d345-4e6e-a378-1a83f2393fbd

Inzaghi presenta Palermo-Juve Stabia: «A Venezia, Monza e Frosinone abbiamo da invidiare solo i punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
3d6d92d0-153d-4f6a-85ed-e10ea7e4a08d

Inzaghi presenta Palermo-Juve Stabia: «Monza va archiviata, abbiamo un debito con i nostri tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49) pohjanpalo

Palermo, Pohjanpalo MVP di febbraio in Serie B: premiato prima della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo sudtirol ceccaroni (5) tifosi

Palermo-Juve Stabia, il club invita i tifosi: «Arrivare allo stadio con largo anticipo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo frosinone 2-0 (57) settore ospiti renzo barbera

Palermo-Juve Stabia, il settore ospiti si tinge di rosanero: allo stadio oltre 800 giovani delle associazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-17 064923

Repubblica: “Rosa in cerca del riscatto contro la Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
norrito

Palermo, il sogno continua: «E se Inzaghi avrà ragione…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Serie B, via alla 31ª giornata: programma completo e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo empoli 3-2 (155) blin johnsen magnani

Palermo-Juve Stabia, le probabili formazioni: Inzaghi sceglie Blin, Johnsen avanti su Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Palermo Entella 3-0 (82) Bani ranocchia Palumbo Inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo senza fine. Riscatto e rilancio da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026