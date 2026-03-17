Repubblica: “Rosa in cerca del riscatto contro la Juve Stabia”

Il Palermo si gioca molto più di una partita contro la Juve Stabia. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, quella del Barbera è una tappa cruciale dopo il pesante ko di Monza, che ha rallentato la corsa verso la promozione diretta.

Nel suo approfondimento, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo evidenzia come il 3-0 subito contro il Monza abbia lasciato strascichi importanti, non tanto per la prestazione quanto per il peso in classifica: sei punti di distanza dalla vetta e una corsa che si fa sempre più complicata.





In conferenza stampa, Inzaghi ha però scelto la linea della serenità: «Sono molto tranquillo e sereno. La partita di Monza va archiviata. Questo è il calcio. Abbiamo fatto 17 tiri, ogni match ha una storia a sé. Dobbiamo migliorare e tornare subito alla vittoria».

Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il tecnico rosanero ha ribadito la fiducia totale nella squadra: «Cosa abbiamo in meno rispetto alle prime? I punti. Questa squadra non ha niente da invidiare a nessuno. Dobbiamo dare seguito alle prestazioni senza rimpianti».

Il Palermo resta infatti quarto a quota 57, mentre Venezia e Monza viaggiano rispettivamente a 64 e 63 punti. Una distanza che rende più complesso l’accesso diretto alla Serie A, ma non lo rende impossibile.

Dall’altra parte, la Juve Stabia rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice. Come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, i campani sono settimi con 41 punti e, nonostante un periodo senza vittorie, restano una squadra organizzata e pericolosa.

Inzaghi non ha dubbi sull’importanza della sfida: «La Juve Stabia è il mio unico pensiero. Dobbiamo vincere, lo impone la classifica. Abbiamo già pagato caro all’andata».

Sul piano tattico, il Palermo ripartirà dal 3-4-2-1 con alcune novità: Blin al posto dello squalificato Ranocchia a centrocampo, Pohjanpalo riferimento offensivo supportato da Johnsen e da uno tra Palumbo e Vasic.

Come ribadisce Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il clima attorno alla squadra resta comunque carico di fiducia, anche grazie al sostegno dei tifosi: «Abbiamo un debito incredibile nei loro confronti».

Il messaggio è chiaro: non è il momento di fermarsi. Il Palermo deve ripartire subito, perché il margine d’errore si è ormai assottigliato.

E Inzaghi continua a crederci: «Il sogno non si raggiunge con le parole ma con i numeri. Li abbiamo fatti per diciannove gare, possiamo farli anche nelle ultime otto».