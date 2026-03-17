Palermo, il sogno continua: «E se Inzaghi avrà ragione…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
norrito

Il Palermo non è finito a Monza e la corsa alla Serie A resta aperta. È questo il messaggio che emerge dal commento di Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, snodo fondamentale per il finale di stagione dei rosanero.

Nel suo editoriale, Massimo Norrito su la Repubblica Palermo sottolinea come la sconfitta contro il Monza non possa cancellare quanto di buono fatto finora dalla squadra di Inzaghi. La gara del Barbera diventa quindi l’occasione per rimettersi subito in marcia e dimostrare che il passo falso sia stato solo un incidente.


Secondo Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, le parole di Inzaghi dopo la partita di Monza – quando ha definito quella prestazione la migliore della stagione – vanno lette più come un messaggio motivazionale che come un’analisi tecnica. Una forzatura voluta per evitare contraccolpi psicologici e mantenere alta la fiducia nell’ambiente.

Il punto centrale, evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, è proprio questo: non è il momento di deprimersi o fare processi, ma di continuare a credere nel percorso della squadra. A Monza, pur senza brillare, il Palermo è rimasto in partita per lunghi tratti, pagando però a caro prezzo gli errori e una giornata negativa di diversi protagonisti.

Resta però un dato che non può essere ignorato. Come sottolinea Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, i rosanero continuano a soffrire negli scontri diretti con le squadre di vertice: sconfitte contro il Monza, mancati successi contro Frosinone e Venezia, e il ko di Catanzaro sono segnali che impongono una riflessione.

Il Palermo dovrà necessariamente invertire questo trend nelle prossime sfide decisive contro le big del campionato. Servirà trovare, metaforicamente, “l’antistaminico giusto” per superare questa difficoltà e dimostrare di poter competere davvero fino in fondo.

Nonostante tutto, il messaggio di Inzaghi ha fatto breccia. Il tecnico ha scelto di metterci la faccia, ribadendo con convinzione che questa squadra può raggiungere la Serie A, direttamente o attraverso i playoff.

E allora, come conclude Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, non resta che affidarsi alla sua esperienza e continuare a credere in questa squadra, con la speranza che a fine stagione il tecnico possa dire a tutti: «Ve lo avevo detto».

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