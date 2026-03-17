Serie B, via alla 31ª giornata: programma completo e classifica aggiornata

La 31ª giornata di Serie BKT 2025/2026 prende il via con un turno ricco di sfide decisive sia in chiave promozione che nella lotta salvezza. Un turno segnato anche dal rinvio di Catanzaro-Modena, fermata dal maltempo, mentre tutte le altre gare si preparano a delineare nuovi equilibri in classifica.

Ad aprire il programma sarà Palermo-Juve Stabia alle ore 19.00, con i rosanero chiamati a reagire dopo il ko contro il Monza e a difendere il fortino del Barbera, dove arrivano da una lunga striscia positiva.





Alle 20.00 spazio a un blocco di gare fondamentali: Mantova-Cesena, Reggiana-Monza, Spezia-Empoli e Venezia-Padova. Riflettori puntati soprattutto sulle prime della classe, con Venezia e Monza impegnate rispettivamente contro Padova e Reggiana per consolidare la corsa alla promozione diretta.

Il turno proseguirà domani con Frosinone-Bari, sfida delicata per i ciociari che vogliono restare agganciati al treno delle prime. In programma anche Avellino-Südtirol, Carrarese-Sampdoria e Pescara-Virtus Entella, tutte gare pesanti in ottica playoff e salvezza.

Il programma della 31ª giornata

Palermo-Juve Stabia (oggi ore 19.00)

Catanzaro-Modena (rinviata)

Mantova-Cesena (oggi ore 20.00)

Reggiana-Monza (oggi ore 20.00)

Spezia-Empoli (oggi ore 20.00)

Venezia-Padova (oggi ore 20.00)

Frosinone-Bari (domani ore 19.00)

Avellino-Südtirol (domani ore 20.00)

Carrarese-Sampdoria (domani ore 20.00)

Pescara-Virtus Entella (domani ore 20.00)

La classifica aggiornata

In vetta continua il duello serrato tra Venezia (64 punti) e Monza (63), con il Frosinone (59) che prova a restare in scia.

Subito dietro il Palermo (57), chiamato a non perdere terreno, mentre il Catanzaro (52) resta in zona playoff nonostante il rinvio della propria gara.

Più staccate Modena (47) e Juve Stabia (41), con una bagarre sempre più intensa nella zona centrale della classifica.

In coda, la lotta salvezza resta apertissima: squadre come Empoli (32), Sampdoria (31), Bari (31) e Spezia (29) sono racchiuse in pochi punti, mentre Pescara (26) chiude la graduatoria ed è chiamato a una reazione immediata.

Una giornata che potrebbe risultare decisiva su più fronti, con Venezia e Monza pronte ad allungare ancora e le inseguitrici obbligate a rispondere.