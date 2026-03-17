Palermo-Juve Stabia, le probabili formazioni: Inzaghi sceglie Blin, Johnsen avanti su Le Douaron

È tutto pronto per Palermo-Juve Stabia, in programma oggi alle ore 19 allo stadio Renzo Barbera, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT. Come riporta il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi è orientato a confermare gran parte dell’undici titolare, con alcune novità legate alle assenze e alla gestione delle energie.

Secondo quanto evidenzia il Corriere dello Sport, il Palermo dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1, con Joronen tra i pali e la linea difensiva composta da Magnani, Bani e Ceccaroni, con il primo pronto ad agire da braccetto di destra.





A centrocampo, sempre secondo il Corriere dello Sport, spazio a Pierozzi e Augello sulle corsie, mentre in mezzo sarà Blin il principale candidato a sostituire lo squalificato Ranocchia, affiancato da Segre. Sulla trequarti, favorito Johnsen su Le Douaron, insieme a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, proprio il finlandese guiderà l’attacco rosanero nel tentativo di trascinare la squadra verso una vittoria fondamentale per la classifica.

Sul fronte Juve Stabia, mister Abate dovrebbe rispondere con il 3-5-1-1, con Mosti pronto ad avanzare a supporto di Okoro. I campani dovranno fare a meno dello squalificato Gabrielloni e di diversi indisponibili, tra cui Candellone e Maistro.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1):

Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

A disposizione:

Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Peda, Veroli, Gyasi, Gomes, Giovane, Rui Modesto, Le Douaron, Vasic, Corona

Indisponibili: –

Squalificato: Ranocchia

Diffidati: Bereszynski, Peda

JUVE STABIA (3-5-1-1):

Confente; Bellich, Giorgini, Diakitè; Cacciamani, Leone, Pierobon, Correia, Carissoni; Mosti; Okoro.

Allenatore: Abate

A disposizione:

Boer, Signorini, Varnier, Kassama, Dalle Mura, Ricciardi, Mannini, Torrasi, Ciammaglichella, Dos Santos, Burnete

Indisponibili: Battistella, Candellone, Maistro, Morachioli, Zeroli

Squalificato: Gabrielloni

Diffidati: Diakitè, Giorgini

Dettagli match

📍 Stadio: Renzo Barbera (Palermo)

🕖 Orario: ore 19

📺 TV: DAZN, Prime Video, OneFootball

👨‍⚖️ Arbitro: Dionisi (L’Aquila)

VAR: Serra – AVAR: Gualtieri