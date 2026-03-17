Corriere dello Sport: “Palermo senza fine. Riscatto e rilancio da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Palermo Entella 3-0 (82) Bani ranocchia Palumbo Inzaghi

Il Palermo è chiamato a reagire immediatamente dopo il ko di Monza e vuole farlo davanti al proprio pubblico, nel match contro la Juve Stabia al “Barbera”. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i rosanero hanno già dimostrato in stagione di saper rialzarsi, come accaduto dopo la sconfitta di Pescara seguita dal successo sul Mantova.

Nel suo approfondimento, Antonio La Rosa del Corriere dello Sport evidenzia come la sfida contro i campani rappresenti un banco di prova importante per certificare la crescita della squadra di Inzaghi, chiamata a dimostrare che il passo falso di Monza sia stato solo un incidente di percorso.


A fare il punto è stato lo stesso tecnico rosanero, che ha invitato a guardare avanti senza soffermarsi troppo sul passato. “Dopo una partita, a prescindere dal risultato, si pensa alla successiva. Il match di Monza va archiviato, sia gli aspetti positivi sia ciò che non è andato bene e cioè il risultato”, ha spiegato Inzaghi, come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

L’allenatore ha poi ribadito la serenità dell’ambiente e la voglia di tornare subito in campo: “Sono molto sereno, sono contento che rigiochiamo subito e anche i ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo”. Parole che, come sottolinea ancora Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, testimoniano la volontà del gruppo di lasciarsi alle spalle la sconfitta e concentrarsi sul presente.

La gara contro la Juve Stabia rappresenta anche l’occasione per sfatare un tabù. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo in questa stagione non ha ancora battuto squadre attualmente in zona playoff. Un dato che si intreccia con un altro elemento significativo: le uniche partite senza gol dei rosanero sono arrivate proprio contro avversarie di alta classifica.

Inzaghi, però, non considera questo aspetto un limite insormontabile: “Se il dato è questo significa che bisogna migliorare in questo genere di gare, ma non è questo il problema. Dobbiamo pensare solo a fare un’altra grande gara. Lo impone la classifica e il nostro stadio”.

Il tecnico guarda con fiducia al percorso della squadra: “Se siamo questi andremo in A? Ho detto ciò che penso e sono le ultime 18 gare, con solo 2 sconfitte, che mi hanno fatto maturare questa convinzione”, ha aggiunto, come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Sul fronte formazione, confermata la presenza di Blin al posto dello squalificato Ranocchia: “È un grande professionista e farà una grande partita. Poi forze fresche”, ha spiegato Inzaghi.

L’ottimismo è alimentato anche dal rendimento interno: il Palermo va a caccia della decima vittoria consecutiva al Barbera, un traguardo che rappresenterebbe un nuovo record, superando la striscia di nove successi ottenuta nella stagione 1992-93.

Infine, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, anche l’ambiente si prepara a spingere la squadra: attesi circa 25 mila tifosi, con il settore ospiti che verrà occupato da 30 associazioni di volontariato del territorio, pronte a colorare di rosanero lo stadio.

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