Gazzetta dello Sport: “Italia, Retegui anticipa tutti: Gattuso ritrova il suo bomber per i playoff Mondiali”

Mateo Retegui chiama l’Italia e risponde presente con largo anticipo. Come racconta Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, l’attaccante azzurro ha deciso di non perdere tempo e di prepararsi al meglio per i playoff Mondiali, anticipando il rientro in Italia per allenarsi già nei giorni precedenti al raduno ufficiale.

Un segnale forte, che va oltre il semplice impegno professionale. Secondo Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, in un calcio sempre più dominato dai club, la scelta di Retegui rappresenta un ritorno a uno spirito più “azzurro”, dove la Nazionale torna al centro delle priorità.





L’attaccante dell’Al-Qadisiyah, autore di 15 gol in stagione, ha dovuto fare i conti con lo stop del campionato saudita, fermo dopo la 26ª giornata. Una pausa forzata che rischiava di comprometterne la condizione fisica. Come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, proprio per questo Retegui ha deciso di trasferirsi temporaneamente a Firenze, dove ha iniziato ad allenarsi in autonomia già dal 14 marzo, dopo aver avvisato Gattuso e la FIGC.

Il centravanti azzurro punta con decisione ai playoff: il 26 marzo contro l’Irlanda del Nord sarà il primo snodo decisivo, seguito dalla possibile finale del 31 marzo contro la vincente tra Galles e Bosnia. Un percorso da dentro o fuori che richiede la miglior condizione possibile.

Gattuso, intanto, ha già in mente l’assetto offensivo. Come evidenzia Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico non ha intenzione di rinunciare al doppio centravanti. La coppia Kean-Retegui resta il punto fermo, sia nel 3-5-2 che nel 4-2-4. Un sistema che ha già dato risultati: 19 gol in 6 partite nel nuovo ciclo azzurro.

Retegui guida il gruppo dei marcatori con 5 reti, seguito da Kean con 4, Esposito con 3 e poi Raspadori e Mancini. Numeri che confermano l’efficacia del nuovo assetto offensivo voluto da Gattuso.

Se l’attacco convince, qualche dubbio resta invece in difesa. Come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il reparto arretrato appare oggi il punto più fragile della Nazionale. Mancano difensori puri come quelli del passato e la squadra soffre soprattutto sulle palle inattive e sui cross alti, un aspetto che potrebbe pesare contro avversari fisici come quelli britannici.

La probabile formazione sembra comunque già delineata: Donnarumma tra i pali, linea difensiva con Mancini, Bastoni e Calafiori, esterni Politano e Dimarco, centrocampo con Barella, Tonali e Locatelli, coppia offensiva Kean-Retegui.

Tra le novità, possibile convocazione per Palestra, esterno del Cagliari, mentre restano fuori Zaniolo e Zappacosta. Come evidenzia ancora Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, Gattuso dovrebbe convocare tra i 27 e i 28 giocatori, con raduno previsto domenica sera a Coverciano.

L’Italia si prepara così alla sfida più importante: tornare al Mondiale. E Retegui, con la sua scelta, ha già mandato un messaggio chiaro.