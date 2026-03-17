Palermo-Juve Stabia: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

In vista dell’incontro di oggi al Barbera tra Palermo e Juve Stabia, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, l’allenatore dei rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati per il match.

Ecco la lista dei convocati rosanero:


1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

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