Serie B, Martorelli: «Palermo deludente, Venezia e Monza fanno un altro campionato»

La vittoria della Fiorentina contro la Cremonese rilancia i viola nella corsa salvezza, ma l’analisi dell’operatore di mercato Giocondo Martorelli, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, si allarga anche ad altri scenari, dalla Serie A fino alla Serie B, con uno sguardo attento anche sul Palermo.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, Martorelli ha sottolineato l’importanza del successo della Fiorentina:

«Ha messo la Cremonese a quattro punti, era una partita delicata e l’approccio è stato ottimale».





Entrando nel dettaglio del match, come riportato ancora da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il giudizio è netto:

«Tranne i primi minuti dove la Cremonese ha avuto una mezza occasione con Bonazzoli, non c’è stata partita. La Fiorentina ha dominato e non si capisce come si trovi in questa situazione di classifica».

Sempre ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Martorelli ha poi evidenziato cosa servirà ai viola per raggiungere la salvezza:

«Non deve specchiarsi. Deve rimanere concentrata dall’inizio alla fine, cosa che durante il campionato non è successa. Se da qui a fine campionato riuscirà a mantenere voglia e determinazione potrà salvarsi tranquillamente».

Nel corso del colloquio con Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, spazio anche alla corsa scudetto in Serie A, con un riferimento all’Inter:

«Manca ancora tanto. Sembrava fatta anche prima del derby. Bisogna stare attenti fino alla fine. La storia del campionato insegna che è difficile. L’Inter ha ancora delle partite complicate, affronterà una Fiorentina in buona condizione. E non sottovaluterei ancora le potenzialità del Napoli».

Infine, uno sguardo alla Serie B, con parole significative sul Palermo e sulle squadre di vertice. Come evidenziato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, Martorelli non nasconde le sue perplessità:

«Sono rimasto deluso dall’ultimo risultato del Palermo, soprattutto per il modo in cui è avvenuto. Venezia e Monza fanno un altro tipo di campionato. Il Palermo potrà eventualmente dire la sua ai playoff».

Chiusura dedicata all’equilibrio del campionato cadetto:

«La B è un campionato incerto, imprevedibile. Può succedere di tutto. Guardate il Pescara, adesso è tornato a sperare. Mentre a Bari è stato positivo il cambio di guida tecnica, con Longo stanno arrivando buoni risultati».