Il Mattino: “Juve Stabia, fuori la grinta. A Palermo un test play off”

La Juve Stabia arriva al Barbera senza paura, ma con la consapevolezza di dover cambiare passo. Come racconta Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, la sfida contro il Palermo rappresenta un crocevia importante dopo il pareggio contro la Carrarese.

Nel suo approfondimento, Gaetano D’Onofrio su Il Mattino sottolinea come i gialloblù debbano lasciarsi alle spalle polemiche e tensioni, concentrandosi su una partita che può segnare il finale di stagione.





Mister Abate ha lanciato un messaggio chiaro: «Dobbiamo tener botta fino alla sosta, cercando di recuperare tutti, per giocarci tutto fino alla fine».

Secondo Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, il tecnico ha difeso il gruppo, pur evidenziando i limiti emersi nelle ultime settimane: «Quando ti gira male vengono esaltate le lacune che ci hanno impedito di chiudere le partite. Ci manca quel pizzico di veleno in alcuni momenti».

Il problema principale resta la gestione delle gare. Come evidenzia ancora Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, la Juve Stabia ha mostrato un volto diverso tra primo e secondo tempo: «Dobbiamo avere più coraggio anche dietro e gestire meglio la palla».

Tra assenze e rientri, la squadra di Abate continua a fare i conti con una situazione non semplice, ma l’allenatore invita a restare compatti: «Stringiamo i denti, vogliamo arrivare al meglio alla sosta e poi giocarci tutto nelle ultime sei gare».

Nonostante il momento senza vittorie, la classifica resta positiva. Come ribadisce Gaetano D’Onofrio su Il Mattino, i campani sono ancora in zona playoff e con un buon margine sulla zona retrocessione: «Non bisogna fare drammi, la classifica continua a sorriderci».

Per quanto riguarda la formazione, non sono attesi stravolgimenti. In difesa confermato il trio Diakitè, Giorgini e Bellich, mentre a centrocampo potrebbe esserci Pierobon sulla destra con l’avanzamento di Mosti sulla trequarti. In attacco, ballottaggio tra Burnete e Okoro, con il primo leggermente favorito.

La Juve Stabia si presenta così al Barbera con un obiettivo chiaro: continuare il proprio percorso e dimostrare di poter restare protagonista fino alla fine.