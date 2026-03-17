Palermo, Pohjanpalo firma 20 maglie a edizione limitata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
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Una grande stagione quella del centravanti del Palermo, Joel Pohjanpalo, in testa alla classifica dei marcatori della Serie BKT con 20 reti messe a segno nelle 30 giornate di campionato finora disputate.

Il finlandese, come si apprende da una storia pubblicata sui profili social ufficiali del club, ha autografato 20 venti, che saranno disponibili ad edizione limitata nello store dello stadio Renzo Barbera. Un iniziativa all’insegna del 20, che rappresenta il numero di maglia del calciatore, quello dei gol e delle maglie disponibili.


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