Vicenza, Rosso alla squadra dopo la promozione in Serie B: «Adesso voglio il record di punti»

Una promozione in Serie B che rimarrà nella storia del Vicenza, maturata dopo una stagione entusiasmante. Dopo la vittoria di ieri contro l’Inter U23, che ha messo in ghiaccio la prima posizione nel girone A di Serie C, il presidente dei biancorossi Stefano Rosso si è intrattenuto con la squadra, facendo loro un importante discorso.

«Bravi tutti, ce la meritiamo: squadra, mister, giocatori, tifosi e città. Abbiamo fatto un anno importantissimo e ora è il momento di festeggiare però io vorrei chiudere questo campionato eguagliando il record di punti, è un monito alla squadra di non mollare un cazzo! Mi raccomando, questa città se lo merita, bravissimi ancora» le parole del numero 1 del Vicenza ai suoi uomini.





Rosso, pur complimentandosi con la squadra, alza dunque ancora l’asticella, non accontentandosi della promozione appena raggiunta, ma spronando la squadra a scrivere la storia con il record di punti.