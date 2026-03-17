Cesena, Mesure bloccato dal Chelsea: Cole rischia di perdere il suo vice

Il Cesena, nella sfida di questa sera contro il Mantova, non avrà ancora in panchina Jack Mesure. Annunciato domenica come vice di Ashley Cole – che è ancora in attesa del via libera della Federcalcio per poter sedere in panchina – Mesure non sarà presente a causa della decisione del Chelsea FC di risolvere il suo contratto.

Secondo quanto riportato dal “Corriere Romagna”, Mesure sarebbe stato momentaneamente bloccato dal Chelsea, club con il quale riveste il ruolo di supervisore dei giocatori in prestito, essendo sorte alcune criticità sulla risoluzione del contratto. Le due parti dovrebbero incontrarsi nella giornata di oggi, ma che trovino l’accordo definitivo è tutt’altro che scontato.





Intanto, per la sfida di stasera al “Martelli” contro il Mantova è pronto Paolo Stringara, collaboratore tecnico dell’allenatore inglese che potrebbe andare in panchina qualora la FIGC non dovesse vidimare il tesseramento di Cole. La decisione della federazione è prevista intorno alle ore 16.