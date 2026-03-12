Palermo-Juve Stabia, biglietti gratuiti alle associazioni: l’iniziativa del club rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo modena 1-1 (71) tifosi

Il Palermo FC lancia un’iniziativa di carattere sociale in vista della sfida contro la Juve Stabia. In occasione del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma martedì 17 marzo alle ore 19.00 allo stadio Renzo Barbera, il club rosanero ha deciso di destinare un quantitativo di biglietti gratuiti alle associazioni di volontariato del territorio.

L’iniziativa prevede una priorità per le realtà impegnate nelle politiche dedicate all’infanzia e ai giovani. I biglietti consentiranno di assistere alla partita dall’anello inferiore del settore ospiti, resosi disponibile dopo il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli e la conseguente chiusura del settore ospiti ai tifosi della Juve Stabia.


Le associazioni interessate potranno inoltrare la richiesta dalle ore 10.00 di giovedì 12 marzo fino alle ore 23.59 di sabato 14 marzo, inviando una mail all’indirizzo [email protected]
Ogni realtà potrà richiedere fino a un massimo di 40 biglietti rispettando alcune indicazioni precise:

Oggetto mail: “Richiesta omaggi nome associazione | Palermo-Juve Stabia”

Testo: breve descrizione dell’associazione

Allegati: statuto o atto costitutivo dell’associazione e richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante con indicazione del numero di biglietti richiesti (specificando adulti e minori)

Il club specifica inoltre che dovrà essere rispettato il rapporto tra accompagnatori e minori: un accompagnatore maggiorenne ogni quattro under 18.

Tutte le richieste inviate oltre i termini stabiliti, incomplete o non conformi ai requisiti richiesti non saranno prese in considerazione. Il Palermo FC valuterà le domande in base all’ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le associazioni che riceveranno l’ok alla richiesta otterranno via mail le credenziali per accedere a un portale di biglietteria, attraverso il quale sarà possibile perfezionare e scaricare i titoli d’ingresso.

I biglietti dovranno essere presentati ai tornelli in formato digitale su smartphone oppure stampati, insieme a un documento di identità valido. L’accesso allo stadio avverrà attraverso i tornelli dal numero 1 al numero 6 della Curva Sud, dedicati all’ingresso nel settore ospiti.

