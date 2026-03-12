Monza-Palermo, le quote dei bookmaker: brianzoli leggermente favoriti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (71) le douaron

Cresce l’attesa per Monza-Palermo, big match della 30ª giornata di Serie B in programma sabato alle 17.15 all’U-Power Stadium. Una sfida delicatissima nella corsa alla promozione diretta che si riflette anche nelle quote dei principali bookmaker, dove i brianzoli partono leggermente favoriti.

Le quote sull’esito finale restano comunque molto equilibrate, segno di una partita aperta e incerta tra due delle squadre più forti del campionato.


Secondo Bet365, la vittoria del Monza è quotata 2.15, il pareggio 3.30 e il successo del Palermo 3.40.

Quote molto simili anche per SNAI, che propone il segno 1 a 2.10, il pareggio a 3.10 e la vittoria rosanero a 3.25.

Per LeoVegas il Monza si gioca a 2.14, il pareggio a 3.20 e il Palermo a 3.25.

Stesso equilibrio anche nelle lavagne di AdmiralBet, dove il segno 1 è quotato 2.15, il pareggio 3.20 e il successo rosanero 3.30.

Per Lottomatica il Monza resta favorito a 2.15, con il pareggio a 3.20 e la vittoria del Palermo a 3.40, una delle quote più alte per il segno 2.

Secondo NetBet la vittoria brianzola è quotata 2.20, il pareggio 3.25 e il colpo esterno dei rosanero 3.35.

Quote molto vicine anche per 888sport.it, che offre il Monza a 2.12, il pareggio a 3.15 e il Palermo a 3.20.

Sulla piattaforma Betfair Exchange, invece, il segno 1 è quotato 2.18, il pareggio 3.10 e il successo rosanero 3.20.

Infine, Betfair propone il Monza a 2.15, il pareggio a 3.00 e il Palermo a 3.25.

Nel complesso, le quote indicano una leggera preferenza per il Monza, ma con un margine minimo che conferma l’equilibrio della sfida. Un risultato che potrebbe avere un peso enorme nella corsa alla promozione in Serie A.

