Monza-Palermo, le previsioni meteo per il big match: possibile pioggia all’U-Power Stadium

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Monza-1912-8JIpuT7aYoDcxWy

Si avvicina la sfida tra Monza e Palermo, in programma sabato alle ore 17.15 all’U-Power Stadium per la 30ª giornata di Serie B, e uno dei fattori che potrebbe influenzare l’andamento del match è rappresentato dalle condizioni meteo previste sulla Brianza.

Secondo le previsioni aggiornate, la giornata sarà caratterizzata da cielo prevalentemente coperto e instabile, con la possibilità di precipitazioni sparse nel corso del pomeriggio.


Nelle ore centrali della giornata le temperature saranno attorno agli 11 gradi, ma nel pomeriggio – proprio nella fascia oraria della partita – è previsto un peggioramento con piogge deboli o moderate. Tra le 16 e le 19, infatti, sono attesi accumuli tra 4 e 6 millimetri di pioggia, con un aumento dell’intensità rispetto alla mattinata.

Il vento soffierà prevalentemente da est e nord-est, con raffiche comprese tra 16 e 29 km/h, mentre la visibilità dovrebbe restare buona nonostante la pioggia.

Il terreno di gioco dell’U-Power Stadium potrebbe dunque risultare bagnato e scivoloso, condizione che potrebbe incidere sul ritmo della gara e favorire una partita più fisica e combattuta.

Per Palermo e Monza, impegnate in uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla promozione, anche il fattore meteo potrebbe quindi diventare un elemento da tenere in considerazione nella gestione della partita.

Altre notizie

640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 090154

Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 083012

Nuovo stadio Barbera, Argiroffi: «Un investimento da oltre 300 milioni per far tornare Palermo nel calcio che conta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Gazzetta dello Sport: “Barbera, passi avanti per la riqualificazione: progetto verso la dichiarazione di interesse pubblico”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Gattuso

Tuttosport: “Mondiali 2026, l’Iran minaccia il ritiro: possibile ripescaggio per l’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo spezia (7) tifosi

Tuttosport: “Palermo, marea rosanero a Monza: oltre 3.000 tifosi e Pohjanpalo per sognare la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (58) pohjanpalo

Repubblica Palermo: “Quattro squadre in corsa, tanti scontri diretti. La A si decide in volata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 071008

Repubblica Palermo: “Barbera, progetto da 300 milioni: il nuovo stadio punta agli Europei 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo empoli 3-2 (134) magnani bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, in difesa servono gli straordinari”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Entella 3-0 (114) pierozzi inzaghi

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo, non solo Pohjanpalo e Cutrone: attenzione ai difensori goleador”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (103) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen o Le Douaron: il dubbio di Inzaghi sulla trequarti per il Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo sampdoria 1-1 (90) doveri Segre

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo affidata a Doveri. I precedenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Monza-1912-8JIpuT7aYoDcxWy

Monza-Palermo, le previsioni meteo per il big match: possibile pioggia all’U-Power Stadium

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 090154

Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 083012

Nuovo stadio Barbera, Argiroffi: «Un investimento da oltre 300 milioni per far tornare Palermo nel calcio che conta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Gazzetta dello Sport: “Barbera, passi avanti per la riqualificazione: progetto verso la dichiarazione di interesse pubblico”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026