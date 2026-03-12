Monza-Palermo, le previsioni meteo per il big match: possibile pioggia all’U-Power Stadium

Si avvicina la sfida tra Monza e Palermo, in programma sabato alle ore 17.15 all’U-Power Stadium per la 30ª giornata di Serie B, e uno dei fattori che potrebbe influenzare l’andamento del match è rappresentato dalle condizioni meteo previste sulla Brianza.

Secondo le previsioni aggiornate, la giornata sarà caratterizzata da cielo prevalentemente coperto e instabile, con la possibilità di precipitazioni sparse nel corso del pomeriggio.





Nelle ore centrali della giornata le temperature saranno attorno agli 11 gradi, ma nel pomeriggio – proprio nella fascia oraria della partita – è previsto un peggioramento con piogge deboli o moderate. Tra le 16 e le 19, infatti, sono attesi accumuli tra 4 e 6 millimetri di pioggia, con un aumento dell’intensità rispetto alla mattinata.

Il vento soffierà prevalentemente da est e nord-est, con raffiche comprese tra 16 e 29 km/h, mentre la visibilità dovrebbe restare buona nonostante la pioggia.

Il terreno di gioco dell’U-Power Stadium potrebbe dunque risultare bagnato e scivoloso, condizione che potrebbe incidere sul ritmo della gara e favorire una partita più fisica e combattuta.

Per Palermo e Monza, impegnate in uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla promozione, anche il fattore meteo potrebbe quindi diventare un elemento da tenere in considerazione nella gestione della partita.