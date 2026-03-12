Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Allenamento a porte aperte per il Monza in vista della sfida di sabato contro il Palermo. Come riporta Il Giorno, nella mattinata di ieri il tecnico Paolo Bianco ha deciso di aprire le porte del centro sportivo di Monzello per avvicinare ulteriormente la squadra ai propri sostenitori.

Nonostante il poco preavviso, all’allenamento hanno assistito circa 80 tifosi, presenti sugli spalti per seguire da vicino la seduta della squadra biancorossa.


Secondo quanto racconta Il Giorno, in campo si è respirato un clima sereno ma allo stesso tempo caratterizzato da grande intensità durante le esercitazioni tattiche e la partitella finale, segnale di una squadra concentrata in vista dello scontro diretto con il Palermo.

L’unica nota negativa della mattinata riguarda le condizioni di Hernani. Il centrocampista brasiliano ha accusato un problema ai flessori, motivo per cui lo staff medico monitorerà la situazione giorno dopo giorno.

La speranza del Monza, sottolinea Il Giorno, è quella di riuscire almeno a recuperarlo per la panchina nella partita di sabato contro i rosanero.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-12 090154

Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 083012

Nuovo stadio Barbera, Argiroffi: «Un investimento da oltre 300 milioni per far tornare Palermo nel calcio che conta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Gazzetta dello Sport: “Barbera, passi avanti per la riqualificazione: progetto verso la dichiarazione di interesse pubblico”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Gattuso

Tuttosport: “Mondiali 2026, l’Iran minaccia il ritiro: possibile ripescaggio per l’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo spezia (7) tifosi

Tuttosport: “Palermo, marea rosanero a Monza: oltre 3.000 tifosi e Pohjanpalo per sognare la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (58) pohjanpalo

Repubblica Palermo: “Quattro squadre in corsa, tanti scontri diretti. La A si decide in volata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 071008

Repubblica Palermo: “Barbera, progetto da 300 milioni: il nuovo stadio punta agli Europei 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo empoli 3-2 (134) magnani bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, in difesa servono gli straordinari”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Entella 3-0 (114) pierozzi inzaghi

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo, non solo Pohjanpalo e Cutrone: attenzione ai difensori goleador”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (103) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen o Le Douaron: il dubbio di Inzaghi sulla trequarti per il Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo sampdoria 1-1 (90) doveri Segre

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo affidata a Doveri. I precedenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (3) stadio renzo barbera tifosi

Giornale di Sicilia: “Stadio Barbera, avanti con la riqualificazione: via alla fase decisiva del progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 090154

Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 083012

Nuovo stadio Barbera, Argiroffi: «Un investimento da oltre 300 milioni per far tornare Palermo nel calcio che conta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Gazzetta dello Sport: “Barbera, passi avanti per la riqualificazione: progetto verso la dichiarazione di interesse pubblico”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Gattuso

Tuttosport: “Mondiali 2026, l’Iran minaccia il ritiro: possibile ripescaggio per l’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026