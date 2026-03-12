Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”
Allenamento a porte aperte per il Monza in vista della sfida di sabato contro il Palermo. Come riporta Il Giorno, nella mattinata di ieri il tecnico Paolo Bianco ha deciso di aprire le porte del centro sportivo di Monzello per avvicinare ulteriormente la squadra ai propri sostenitori.
Nonostante il poco preavviso, all’allenamento hanno assistito circa 80 tifosi, presenti sugli spalti per seguire da vicino la seduta della squadra biancorossa.
Secondo quanto racconta Il Giorno, in campo si è respirato un clima sereno ma allo stesso tempo caratterizzato da grande intensità durante le esercitazioni tattiche e la partitella finale, segnale di una squadra concentrata in vista dello scontro diretto con il Palermo.
L’unica nota negativa della mattinata riguarda le condizioni di Hernani. Il centrocampista brasiliano ha accusato un problema ai flessori, motivo per cui lo staff medico monitorerà la situazione giorno dopo giorno.
La speranza del Monza, sottolinea Il Giorno, è quella di riuscire almeno a recuperarlo per la panchina nella partita di sabato contro i rosanero.